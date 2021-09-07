Найдена «Волга» в идеальном состоянии (ее можно купить)
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Судя по фотографиям, автомобиль имеет состояние нового: кузов в идеальном состоянии в родной заводской светло-бежевой краске, о чем свидетельствует сохранившаяся бумажная этикетка. Сиденья обтянуты тканью в цвет кузова, между ними установлена мобильная радиостанция. В багажнике есть заводской набор инструментов и запасное колесо в чехле. Хромированные элементы сверкают, как и 30 лет назад.
Под капотом установлен рядный карбюраторный 4-цилиндровый мотор объмом 2,5 литра и мощностью 100 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой «механикой» и потребляет 92-й бензин. Разгон с места до «сотни» занимает 18 секунд. Максимальная скорость – 145 км/ч. В оснащение входят два боковых зеркала, штатные хромированные колпаки колёс и противотуманные фары.
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