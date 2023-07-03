Найдите 10 отличий: один из этих Ferrari на самом деле BMW
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Они со скрупулезной точностью воссоздали облик легендарной модели Ferrari. Речь идет не только о кузове, изготовленном из стекловолокна. Интерьер, на первый взгляд, мало чем отличается от итальянского оригинала образца 1960 года, которых было выпущено всего 37 экземпляров. Реплика получила несколько современных опций, вроде кондиционера, электропривода сидений, ремни безопасности и цифровой одометр. Конечно, специалисту не доставит труда распознать подделку: смещенные колеса, более длинные двери, сильнее наклоненное и более массивное лобовое стекло. Но простой обыватель вряд ли заподозрит подвох.
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20.06.2023, 09:00
С аукциона продадут потрепанную ураганом коллекцию из 20 автомобилей Ferrari
Уникальную коллекцию автомобилей Ferrari, обнаруженную в разрушенном ураганом амбаре, продадут с аукциона RM Sotheby's. Собрание насчитывает 20 машин, каждая из которых имеет свою удивительную историю.Читать далее
-
01.07.2022, 10:31
Взгляните на уникальные прототипы BMW М: их редко показывают публике
В 2022 году подразделение BMW М празднует 50-летний юбилей. К этой солидной дате баварский автопроизводитель приурочил серию мероприятий, включая выставку раритетных М-моделей.Читать далее
-
26.05.2022, 20:24
Это стильное купе заняло 5 место в списке «10 величайших Ferrari всех времен»
Одним из самых замечательных гоночных автомобилей GT (Gran Turismo) своего времени был Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Красивое двухместное купе с кузовом от Pininfarina и двигателем Colombo V12 было впервые представлено публике в октябре 1959 года на Парижском автосалоне.Читать далее
-
30.12.2021, 15:30
10 самых дорогих автомобилей, проданных в 2021 году: классика по-прежнему в цене
Речь идет о ТОП-10 роскошных моделей, которые были проданы в уходящем году на различных аукционах. Преимущественно машины ушли с молотка во второй половине 2021 года, когда рынок слегка оживился.Читать далее
-
09.11.2021, 14:12
Заглянем в гараж мировых рок-звезд: 7 громких имен и их крутые спорткары
Звезды рок-н-ролла тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Являясь персонами не бедными, они в состоянии приобрести дорогие, редкие и подчас эксцентричные автомобили. Вот лишь некоторые примеры. Читать далее
-
07.09.2021, 14:31
Самые главные автомобили Бельмондо
Французский актёр Жан Поль Бельмондо ушел из жизни вчера, на 89 году жизни. Об этом агентству France Presse сообщил его адвокат. Причина смерти не уточняется. Читать далее
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