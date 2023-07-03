Найдите 10 отличий: один из этих Ferrari на самом деле BMW

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Цена оригинального Ferrari 250 GT California может достигать на аукционе 20 млн долларов. Удивительно точную реплику продают сейчас «всего» за 210 тысяч долларов. В ее основе лежит шасси от BMW Z3 1998 года выпуска, а 7,0-литровый мотор V8 достался родстеру от Chevrolet Corvette Z06 мощностью свыше 500 сил. Работа над проектом 2Fifty Cal заняла у специалистов DNA Automotive три года.

Они со скрупулезной точностью воссоздали облик легендарной модели Ferrari. Речь идет не только о кузове, изготовленном из стекловолокна. Интерьер, на первый взгляд, мало чем отличается от итальянского оригинала образца 1960 года, которых было выпущено всего 37 экземпляров. Реплика получила несколько современных опций, вроде кондиционера, электропривода сидений, ремни безопасности и цифровой одометр. Конечно, специалисту не доставит труда распознать подделку: смещенные колеса, более длинные двери, сильнее наклоненное и более массивное лобовое стекло. Но простой обыватель вряд ли заподозрит подвох.

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