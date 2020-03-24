24 марта 2020, 16:32
Назад в будущее: хотите посмеяться на зло всем хворям?
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Фото: vk.com/lahta_spb
Тогда присмотритесь к опубликованному в одном из петербургских пабликов фотоснимку. Автор уверяет, что это не фейк. И поверить ему несложно, зная, в каком критическом положении сегодня находится всеобщая грамотность.
Здесь, правда, речь, скорее, идет о невнимательности. Но тоже потешно. «Замечательные сроки ремонтов поставили ребята, фото сделано утром», - пишет автор. Дмитрий Косяков отвечает: «Подумаешь, опечатка. Все же понимают, что до 4 апреля. Хотя, может, и до 4 марта, если ошиблись годом»…
С чувством юмора у наших людей все в порядке. Александр Васильев: «Как пишут, так и делают, все через одно место». Иван Михайлов: «Просто они дали понять, что это навсегда»…
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16.03.2020, 00:26
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02.03.2020, 02:36
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Комментарии пользователей
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Я тоже против техосмотра личного легкового транспорта, каждый следит за своим авто так как семью возит и нехочет подвергать её и себя опасности. Техосмотр оставить только для личного грузового или автобусов так как этот транспорт повышенной опасности и проходить должны тщательно .
Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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