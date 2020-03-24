Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
24 марта 2020, 16:32

Назад в будущее: хотите посмеяться на зло всем хворям?

  • 122
  • 0
Фото: vk.com/lahta_spb
Тогда присмотритесь к опубликованному в одном из петербургских пабликов фотоснимку. Автор уверяет, что это не фейк. И поверить ему несложно, зная, в каком критическом положении сегодня находится всеобщая грамотность.

Здесь, правда, речь, скорее, идет о невнимательности. Но тоже потешно. «Замечательные сроки ремонтов поставили ребята, фото сделано утром», - пишет автор. Дмитрий Косяков отвечает: «Подумаешь, опечатка. Все же понимают, что до 4 апреля. Хотя, может, и до 4 марта, если ошиблись годом»…

С чувством юмора у наших людей все в порядке. Александр Васильев: «Как пишут, так и делают, все через одно место». Иван Михайлов: «Просто они дали понять, что это навсегда»…


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Я тоже против техосмотра личного легкового транспорта, каждый следит за своим авто так как семью возит и нехочет подвергать её и себя опасности. Техосмотр оставить только для личного грузового или автобусов так как этот транспорт повышенной опасности и проходить должны тщательно .
Владимир
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Каждый автовладелец должен отвечать за свой автомобиль сам. Если не соображает то проходит техосмотр. Я всю жизнь проходил техосмотр за взятки. Водительский стаж больше пол века. При социализме ездил на штопаной и лысой резине, без передних тормозов , без ручника, с плохими амортизаторами и т. д. без ...
Виктор
Как убрать царапины с автомобиля, обзор средств и автокосметики
Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
Дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Кроссоверы C-класса: у кого аппетит меньше?
Обзор летних шин. Что купить весной 2020-го
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Назад в будущее: хотите посмеяться на зло всем хворям?
Здесь, правда, речь, скорее, идет о невнимательности. Но тоже потешно. «Замечательные сроки ремонтов поставили ребята, фото сделано утром», - пишет автор. Дмитрий Косяков отвечает: «Подумаешь, опечатка. Все же понимают, что до 4 апреля. Хотя, может, и до 4 марта, если ошиблись годом»…С чувством юмора у наших людей все в порядке. Александр Васильев: «Как пишут, так и делают, все через одно место». Иван Михайлов: «Просто они дали понять, что это навсегда»…
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Саратов Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться