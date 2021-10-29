29 октября 2021, 17:26
Назван город в России, где терпеть не могут шипованные шины: неожиданно, но объяснимо
В извечном споре, что лучше – шипы или липучка, можно ставить точку. Эксперты Авито проанализировали продажи покрышек в России в самый разгар сезона и выяснили, что на выбор водителей серьезно влияет география.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Вполне предсказуемо в регионах с суровыми снежными зимами чаще покупают шиповку, а на юге страны, в Краснодаре, Ставрополе, Симферополе и Махачкале наблюдается совершенно обратная ситуация – более 80% спроса приходится на липучку. Однако есть в России город, где практически все поголовно ездят на липучке (97%). Это Калининград. Как отмечают эксперты Авито, такой тренд объясняется близостью города к Европе. В большинстве европейских стран запрещена эксплуатация шипованных шин, и въехать туда на автомобиле с такими покрышками не получится.
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