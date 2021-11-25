Назван лучший автомобиль Германии, им стал «кореец»
Итак, победителем в номинации «Немецкий автомобиль 2022 года» стал электромобиль Hyundai Ioniq 5. По словам Йенса Майнерса члена жюри, Ioniq 5 получил оценки выше среднего по всем критериям и в нем не выявили слабых мест. Правда, некоторые отметили, что машине очень нужен задний дворник.
Майнерс подчеркнул, что технология аккумуляторных блоков и концепция управления являются новаторскими. Ioniq 5 обогнал Kia EV6, Hyundai на платформе E-GMP, Audi e-tron GT, Peugeot 308 и Porsche 911 GT3, что является немалым подвигом для любого автомобиля. Модель получила положительные отзывы по всему миру. Унаследованный от 45 Concept дизайн мгновенно завоевал популярность среди потенциальных покупателей.
С такими хорошими результатами, Ioniq 5 имеет преимущество в более значимом конкурсе «Всемирный автомобиль 2022 года». В этом соревновании Hyundai столкнется с 27 другими автомобилями, большинство из которых имеют двигатели внутреннего сгорания. Результаты этой номинации станут известны 13 апреля 2022 года.
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