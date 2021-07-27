Назван новый способ заработка на автомобиле: он доступен всем и не требует дополнительных вложений
Предполагается, что стать участником сбора данных можно будет, просто обратившись к дилеру. Информация собирается через программное обеспечение, встроенное производителем автомобиля. В автоматическом режиме данные будут передаваться в массив «Автодата» - один пакет каждый полчаса. Стоимость каждого пакета данных составит порядка 5 евро или 400 рублей по нынешнему курсу. Таким образом, если дорога на работу и обратно занимает в сумме пару часов, автовладелец сможет, как минимум, окупить топливо, парковку или проезд по платной дороге. Продавать информацию собственники машин смогут через специальный маркетплейс «Биржа данных», куда она будет поступать в обезличенном виде. Покупателем может быть страховая компания или автодилер.
Автомобили будут передавать информацию о направлении и скорости движения, координаты, данные о динамике, нагрузке на ось, ускорении, срабатывании систем помощи водителю, сигнализации, экстренном торможении, антипробуксовочной системе, а также о состоянии фар и габаритных огней, срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозов, износе тормозных колодок и признаках усталости водителя.
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