Назван самый небезопасный самолёт среди иностранных пассажирских лайнеров в России

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По данным ведомства за последние годы в России произошло более 5,3 тысячи неприятных инцидентов с самолетами Airbus и Boeing. Причиной почти половины из них (46%) стал отказ авиатехники. Еще 16% событий были вызваны ошибками и нарушениями при лётной эксплуатации, а 4% – ошибками при поддержании лётной годности.

Самым небезопасным лайнером признали Boeing 737. За 13 лет было зафиксировано 2,2 тысячи инцидентов с его участием или порядка 30 происшествий на 100 тысяч часов полета. При этом «Боинги» использовались российскими авиакомпаниями на 30% реже, чем европейские самолёты семейства Airbus A320. Относительное число событий с Boeing 737 с факторами «экипаж» и «поддержание лётной годности» в 2,5 раза превышает аналогичные показатели для семейства Аirbus A320, пишет телеграм-канал Авиаторщина.

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