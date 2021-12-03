Назван самый популярный участок М-11 на отрезке от Петербурга до Твери: он всего 16 км длиной
Особенно существенно трафик на М-11 возрастает летом, поскольку скоростная трасса стала достойной альтернативой самолетам и поездам. Любители автомобильных путешествий отправляются в отпуск, а дачники – на свои садовые участки. В июле и августе по седьмому и восьмому участкам проезжает более 1 млн автомобилей в месяц. В 2021 году рекордными стали пятницы 13 и 20 августа, когда оператор зафиксировал более 44 тысяч проездов в сутки.
Количество грузовиков на М-11 стабильно, а трафик легковушек начинает расти в апреле и убывать – в сентябре. В среднем, доля легковых автомобилей доходит до 82%. Безопасность движения обеспечивают эксплуатационные службы, которые круглосуточно следят за состоянием магистрали. Если на трассе возникла внештатная ситуация, например, закончился бензин, спустило колесо, водителю или пассажиру стало плохо, помогут аварийные комиссары. В 2021 году они выезжали 1 264 раза на участке с 546 по 684 км. В половине случаев речь шла о поломке автомобиля.
- 2 430 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 363 000 РMitsubishi Lancer 2008 в Москве
- 710 000 РHonda Civic 2008 в Москве
- 1 065 000 РFiat Ducato 2009 в Москве
- 5 150 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 4 920 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 2 900 000 РBMW 6 серия GT 2017 в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 6 290 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 990 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий