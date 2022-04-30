30 апреля 2022, 12:49
Назван самый продаваемый бизнес-седан в России
В марте на фоне введенных санкций, приостановки поставок и нестабильного курса рубля продажи новых легковых автомобилей в нашей стране упали на 63%. Многие российские автозаводы вынуждены были остановить конвейеры. Но даже эти трудности не помешали самому популярному у россиян бизнес-седану сохранить титул.
Дарья Климова Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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В целом, продажи Toyota в марте рухнули на 69%. Самой продаваемой моделью бренда остается кроссовер RAV4. На нем в марте остановили свой выбор 1 216 покупателей (-76%). Напомним, петербургский завод Toyota, выпускающий кроссоверы RAV4 и седаны Camry, приостановил производство 4 марта в связи с задержками поставок комплектующих. Однако, дилеры работают в прежнем режиме. Как сообщали «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, уходить из России и/или закрывать завод в Санкт-Петербурге компания не планирует.
Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
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