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25 сентября 2019, 08:35

Названа цена Chery Tiggo 4 с турбомотором

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Компания Chery планирует вывести на российский рынок новую версию кроссовера Tiggo 4 со 147-сильным турбомотором и 6-ступенчатым «роботом» DCT. По предварительной информации, стоить новинка будет на 90 000 рублей дороже нынешней топовой комплектации Techno.
Названа цена Chery Tiggo 4 с турбомотором

Фото взято из открытых источников

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Как стало известно порталу «Китайские автомобили» из источников в дилерских центрах, новый Chery Tiggo 4 в комплектации Cosmo оценили минимум в 1 189 900 рублей. Напомним, сейчас самый дорогой Tiggo 4 с 2,0-литровым «атмосферником» и вариатором в комплектации Techno можно приобрести по цене от 1 099 900 рублей.

Столь внушительная разница в цене объясняется более богатым оснащением. Во-первых, на смену 2,0-литровому атмосферному двигателю (122 л.с.) и бесступенчатой коробке передач придет мощный 1,5-литровым турбомотор (147 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С места до «сотни» такой кроссовер сможет разгоняться за 9,7 секунды и тратить порядка 7,2 литра 92-го бензина на 100 километров пути.

В список стандартного оснащения версии Cosmo войдет полный «зимний» пакет: обогрев рулевого колеса и лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Интерьер будет отличаться видоизмененной центральной консолью. Место обычного «ручника» займет электронный с функцией Auto Hold. Кроме того, в комплектацию Cosmo войдет электроусилитель руля и 6 подушек безопасности. Первые автомобили должны появиться в дилерских центрах Chery в октябре.

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Отзывы по теме
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Форум Chery B14
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
андрей
Форум Chery Tiggo (Т11)
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
romabest
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Названа цена Chery Tiggo 4 с турбомотором
{{material_127613}}Как стало известно порталу «Китайские автомобили» из источников в дилерских центрах, новый Chery Tiggo 4 в комплектации Cosmo оценили минимум в 1 189 900 рублей. Напомним, сейчас самый дорогой Tiggo 4 с 2,0-литровым «атмосферником» и вариатором в комплектации Techno можно приобрести по цене от 1 099 900 рублей.Столь внушительная разница в цене объясняется более богатым оснащением. Во-первых, на смену 2,0-литровому атмосферному двигателю (122 л.с.) и бесступенчатой коробке передач придет мощный 1,5-литровым турбомотор (147 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С места до «сотни» такой кроссовер сможет разгоняться за 9,7 секунды и тратить порядка 7,2 литра 92-го бензина на 100 километров пути.В список стандартного оснащения версии Cosmo войдет полный «зимний» пакет: обогрев рулевого колеса и лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Интерьер будет отличаться видоизмененной центральной консолью. Место обычного «ручника» займет электронный с функцией Auto Hold. Кроме того, в комплектацию Cosmo войдет электроусилитель руля и 6 подушек безопасности. Первые автомобили должны появиться в дилерских центрах Chery в октябре.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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