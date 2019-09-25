25 сентября 2019, 08:35
Названа цена Chery Tiggo 4 с турбомотором
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Компания Chery планирует вывести на российский рынок новую версию кроссовера Tiggo 4 со 147-сильным турбомотором и 6-ступенчатым «роботом» DCT. По предварительной информации, стоить новинка будет на 90 000 рублей дороже нынешней топовой комплектации Techno.
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Столь внушительная разница в цене объясняется более богатым оснащением. Во-первых, на смену 2,0-литровому атмосферному двигателю (122 л.с.) и бесступенчатой коробке передач придет мощный 1,5-литровым турбомотор (147 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. С места до «сотни» такой кроссовер сможет разгоняться за 9,7 секунды и тратить порядка 7,2 литра 92-го бензина на 100 километров пути.
В список стандартного оснащения версии Cosmo войдет полный «зимний» пакет: обогрев рулевого колеса и лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал. Интерьер будет отличаться видоизмененной центральной консолью. Место обычного «ручника» займет электронный с функцией Auto Hold. Кроме того, в комплектацию Cosmo войдет электроусилитель руля и 6 подушек безопасности. Первые автомобили должны появиться в дилерских центрах Chery в октябре.
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
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15.02.2017, 07:41
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Комментарии пользователей
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Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
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