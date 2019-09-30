30 сентября 2019, 17:14
Названа цена «Land Cruiser для бедных»
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Компания Hengtian L4600 выпустила клон легендарного японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Прототип новинки засветился еще в декабре 2018 года. Сейчас автомобиль сертифицировали в Китае и первые экземпляры начали поступать в местные дилерские центры.
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Китайская компания Hengtian Automobile выпустила бюджетную копию Toyota Land Cruiser 200. Оригинальный японский ...Читать далее
По информации китайских журналистов, Hengtian L4600 получил в Министерстве промышленности и информационных технологий все необходимые свидетельства и сертификаты. Габаритные размеры новинки: длина - 5 089 мм (с фаркопом – 5 239 мм), ширина – 2 026 мм, высота – 1 872 мм (с рейлингами – 1 932 мм), колесная база составляет 2 950 мм. Для сравнения габариты Toyota Land Cruiser 200 – 4 950 мм x 1 980 мм x 1 955 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. За счет более длинной колесной базы китайский внедорожник предложат в 5- и 7-местной конфигурации.
Под капотом Hengtian L4600 трудится 4,6-литровый бензиновый «атмосферник» V8 мощностью 286 л.с. Двигатель производства компании Futai Power Co. Ltd. имеет заводской индекс FT8VG46KH. Он может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Подробности о трансмиссии не сообщаются.
И, наконец, самое интересное – это цены. Они уже известны. Если оригинальный Toyota Land Cruiser 200 стоит в Китае минимум 770 тыс. юаней или порядка 7,72 млн рублей, то реплику оценили в 199,8 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей). Разница вполне существенная. При этом в список доступного оборудования входит люк, боковые подножки, рейлинги, фаркоп, парктроники и камера заднего вида, противотуманные фары, кожаный салон и многое другое. Первые экземпляры Hengtian L4600 уже поступили в салоны китайских дилеров.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
Кроме Дефендера, среди представленных машин отсутствуют внедорожники.
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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