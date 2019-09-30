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30 сентября 2019, 17:14

Названа цена «Land Cruiser для бедных»

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Компания Hengtian L4600 выпустила клон легендарного японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Прототип новинки засветился еще в декабре 2018 года. Сейчас автомобиль сертифицировали в Китае и первые экземпляры начали поступать в местные дилерские центры.
Названа цена Land Cruiser для бедных

 

Названа цена Land Cruiser для бедных

 

Названа цена Land Cruiser для бедных

 

Названа цена Land Cruiser для бедных

 

Названа цена Land Cruiser для бедных
Названа цена Land Cruiser для бедных
Названа цена Land Cruiser для бедных
Названа цена Land Cruiser для бедных
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Почти год прошел с тех пор, как в Китае были сфотографированы первые тестовые прототипы внедорожника Hengtian L4600. В профиль автомобиль неотличим от Toyota Land Cruiser 200. Переднюю часть и корму китайские дизайнеры слегка скорректировали, но черты японского внедорожника все равно проступают. 

По информации китайских журналистов, Hengtian L4600 получил в Министерстве промышленности и информационных технологий все необходимые свидетельства и сертификаты. Габаритные размеры новинки: длина - 5 089 мм (с фаркопом – 5 239 мм), ширина – 2 026 мм, высота – 1 872 мм (с рейлингами – 1 932 мм), колесная база составляет 2 950 мм. Для сравнения габариты Toyota Land Cruiser 200 – 4 950 мм x 1 980 мм x 1 955 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. За счет более длинной колесной базы китайский внедорожник предложат в 5- и 7-местной конфигурации.

Под капотом Hengtian L4600 трудится 4,6-литровый бензиновый «атмосферник» V8 мощностью 286 л.с. Двигатель производства компании Futai Power Co. Ltd. имеет заводской индекс FT8VG46KH. Он может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Подробности о трансмиссии не сообщаются. 

И, наконец, самое интересное – это цены. Они уже известны. Если оригинальный Toyota Land Cruiser 200 стоит в Китае минимум 770 тыс. юаней или порядка 7,72 млн рублей, то реплику оценили в 199,8 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей). Разница вполне существенная. При этом в список доступного оборудования входит люк, боковые подножки, рейлинги, фаркоп, парктроники и камера заднего вида, противотуманные фары, кожаный салон и многое другое. Первые экземпляры Hengtian L4600 уже поступили в салоны китайских дилеров.


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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Лучшие рамные внедорожники 2019
Кроме Дефендера, среди представленных машин отсутствуют внедорожники.
Ник
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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Названа цена «Land Cruiser для бедных»
{{material_125391}}Почти год прошел с тех пор, как в Китае были сфотографированы первые тестовые прототипы внедорожника Hengtian L4600. В профиль автомобиль неотличим от Toyota Land Cruiser 200. Переднюю часть и корму китайские дизайнеры слегка скорректировали, но черты японского внедорожника все равно проступают. По информации китайских журналистов, Hengtian L4600 получил в Министерстве промышленности и информационных технологий все необходимые свидетельства и сертификаты. Габаритные размеры новинки: длина - 5 089 мм (с фаркопом – 5 239 мм), ширина – 2 026 мм, высота – 1 872 мм (с рейлингами – 1 932 мм), колесная база составляет 2 950 мм. Для сравнения габариты Toyota Land Cruiser 200 – 4 950 мм x 1 980 мм x 1 955 мм, расстояние между осями – 2 850 мм. За счет более длинной колесной базы китайский внедорожник предложат в 5- и 7-местной конфигурации.Под капотом Hengtian L4600 трудится 4,6-литровый бензиновый «атмосферник» V8 мощностью 286 л.с. Двигатель производства компании Futai Power Co. Ltd. имеет заводской индекс FT8VG46KH. Он может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Подробности о трансмиссии не сообщаются. И, наконец, самое интересное – это цены. Они уже известны. Если оригинальный Toyota Land Cruiser 200 стоит в Китае минимум 770 тыс. юаней или порядка 7,72 млн рублей, то реплику оценили в 199,8 тыс. юаней (около 1,8 млн рублей). Разница вполне существенная. При этом в список доступного оборудования входит люк, боковые подножки, рейлинги, фаркоп, парктроники и камера заднего вида, противотуманные фары, кожаный салон и многое другое. Первые экземпляры Hengtian L4600 уже поступили в салоны китайских дилеров.
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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