16 февраля 2018, 19:50
Названа цена нового Mercedes G-Class
На российском сайте компании Mercedes-Benz появился прайс-лист на новое поколение внедорожников G-Class. В нем фигурирует только одна версия новинки – G500. Ее рекомендованная стоимость составляет от 8 950 000 рублей.
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
Базовый автомобиль можно дооснастить различными пакетами опций. Например, за 126 900 рублей приобрести пакет вспомогательных систем: контроля слепых зон и поддержания дистанции. Парковочный пакет с камерой заднего вида стоит 106 270 рублей, а с системой камер 360-градусного обзора – 187 053 рубля. Салон внедорожника можно сделать более роскошным с помощью пакета Эксклюзив Плюс (1 115 000 рублей). В него входят активные мультиконтурные сидения, обтянутые кожей Nappa, кожаная отделка приборной панели и обивка потолка материалом из микроволокна, а также безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида и коврики designo.
Новое поколение легендарного внедорожника G-Class дебютировало на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль сохранил оригинальный дизайн предшественника, но полностью преобразился в техническом отношении. Новый G-Class способен преодолеть подъем в 45 градусов, пересечь брод глубиной до 70 сантиметров и сохранить боковую устойчивость на уклоне до 70%. В список электронных помощников вошли все имеющиеся в распоряжении компании системы и функции.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes G-класс 4.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2018
|Год выпуска, по
|2018
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|422
|Объем двигателя
|3982
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.9
|Загородный цикл
|9.8
|Смешанный цикл
|11.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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