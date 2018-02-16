16 февраля 2018, 19:50

Названа цена нового Mercedes G-Class

На российском сайте компании Mercedes-Benz появился прайс-лист на новое поколение внедорожников G-Class. В нем фигурирует только одна версия новинки – G500. Ее рекомендованная стоимость составляет от 8 950 000 рублей.
^
Названа цена нового Mercedes G-Class Mercedes G-класс
Mercedes G-класс
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
Mercedes G500 оснащен 4-литровым бензиновым битурбо V8, выдающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Базовый автомобиль можно дооснастить различными пакетами опций. Например, за 126 900 рублей приобрести пакет вспомогательных систем: контроля слепых зон и поддержания дистанции. Парковочный пакет с камерой заднего вида стоит 106 270 рублей, а с системой камер 360-градусного обзора – 187 053 рубля. Салон внедорожника можно сделать более роскошным с помощью пакета Эксклюзив Плюс (1 115 000 рублей). В него входят активные мультиконтурные сидения, обтянутые кожей Nappa, кожаная отделка приборной панели и обивка потолка материалом из микроволокна, а также безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида и коврики designo. 

Новое поколение легендарного внедорожника G-Class дебютировало на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль сохранил оригинальный дизайн предшественника, но полностью преобразился в техническом отношении. Новый G-Class способен преодолеть подъем в 45 градусов, пересечь брод глубиной до 70 сантиметров и сохранить боковую устойчивость на уклоне до 70%. В список электронных помощников вошли все имеющиеся в распоряжении компании системы и функции.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes G-класс 4.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2018
Год выпуска, по2018
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин422
Объем двигателя3982
Тип трансмисииАвтоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.9
Загородный цикл9.8
Смешанный цикл11.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Mercedes Benz Бенц, Мерседес Г класс
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes G-класс
Объявления о продаже Mercedes G-класс
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названа цена нового Mercedes G-Class
{{model_813}}Mercedes G500 оснащен 4-литровым бензиновым битурбо V8, выдающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.Базовый автомобиль можно дооснастить различными пакетами опций. Например, за 126 900 рублей приобрести пакет вспомогательных систем: контроля слепых зон и поддержания дистанции. Парковочный пакет с камерой заднего вида стоит 106 270 рублей, а с системой камер 360-градусного обзора – 187 053 рубля. Салон внедорожника можно сделать более роскошным с помощью пакета Эксклюзив Плюс (1 115 000 рублей). В него входят активные мультиконтурные сидения, обтянутые кожей Nappa, кожаная отделка приборной панели и обивка потолка материалом из микроволокна, а также безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида и коврики designo. Новое поколение легендарного внедорожника G-Class дебютировало на автосалоне в Детройте в январе 2018 года. Автомобиль сохранил оригинальный дизайн предшественника, но полностью преобразился в техническом отношении. Новый G-Class способен преодолеть подъем в 45 градусов, пересечь брод глубиной до 70 сантиметров и сохранить боковую устойчивость на уклоне до 70%. В список электронных помощников вошли все имеющиеся в распоряжении компании системы и функции.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермь Сыктывкар Республика Адыгея
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG