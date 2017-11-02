Названа цена обновленного Lexus NX
Более мощное исполнение NX 300 получило 238-сильный агрегат объемом 2 литра. Трансмиссия представлена полноприводной системой и 6-скоростной автоматической коробкой передач. Прайс на эту вариацию начинается от 2 659 000 рублей.
Топовая версия NX 300h может похвастаться гибридной силовой установкой (2,5-литровый ДВС и 2 электромотора). Суммарная силовая отдача составляет 197 л.с. В спарке - вариатор и система полного привода. Ценник - 2 873 000 рублей.
Список опций в базовой комплектации включает 8 подушек безопасности, систему стабилизации, ABS, головную оптику со светодиодными элементами, круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения переда, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийную установку с 8-дюймовым тачскрином. Более оснащенные модификации обладают системой кругового обзора, адаптивными фарами, проекционным дисплеем, подогревом всех сидений и панорамным люком на крыше.
Напомним, что премьера обновленного Lexus NX состоялась на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года.
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