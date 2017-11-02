2 ноября 2017, 16:32

Названа цена обновленного Lexus NX

Lexus озвучил рублевую стоимость рестайлингового кроссовера NX. Новинка доступна покупателям с 3 разными двигателями. Базовая модификация оснащается 2-литровым бензиновым «атмосферником», мощность которого составляет 150 «лошадей».
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Lexus NX
Выпускается с 2014 г.
Новый от 2 114 000 до 3 266 000 Р
Отзывов: 2
Мотор сопряжен с вариаторной коробкой. Автомобиль может оснащаться системой переднего или полного привода. За него придется заплатить не менее 2 525 000 рублей.

Более мощное исполнение NX 300 получило 238-сильный агрегат объемом 2 литра. Трансмиссия представлена полноприводной системой и 6-скоростной автоматической коробкой передач. Прайс на эту вариацию начинается от 2 659 000 рублей.

Топовая версия NX 300h может похвастаться гибридной силовой установкой (2,5-литровый ДВС и 2 электромотора). Суммарная силовая отдача составляет 197 л.с. В спарке - вариатор и система полного привода. Ценник - 2 873 000 рублей.

Список опций в базовой комплектации включает 8 подушек безопасности, систему стабилизации, ABS, головную оптику со светодиодными элементами, круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения переда, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийную установку с 8-дюймовым тачскрином. Более оснащенные модификации обладают системой кругового обзора, адаптивными фарами, проекционным дисплеем, подогревом всех сидений и панорамным люком на крыше.

Напомним, что премьера обновленного Lexus NX состоялась на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года.

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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
Тест Lexus NX: граненый рубин
Поскромничали они с мощностями, слишком поскромничали.
taran
Первые официальные фото Lexus NX
Если присмотреться Мазда СХ -5
Олег
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Названа цена обновленного Lexus NX
{{model_6133}}Мотор сопряжен с вариаторной коробкой. Автомобиль может оснащаться системой переднего или полного привода. За него придется заплатить не менее 2 525 000 рублей.Более мощное исполнение NX 300 получило 238-сильный агрегат объемом 2 литра. Трансмиссия представлена полноприводной системой и 6-скоростной автоматической коробкой передач. Прайс на эту вариацию начинается от 2 659 000 рублей.Топовая версия NX 300h может похвастаться гибридной силовой установкой (2,5-литровый ДВС и 2 электромотора). Суммарная силовая отдача составляет 197 л.с. В спарке - вариатор и система полного привода. Ценник - 2 873 000 рублей.Список опций в базовой комплектации включает 8 подушек безопасности, систему стабилизации, ABS, головную оптику со светодиодными элементами, круиз-контроль, подрулевые лепестки переключения переда, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийную установку с 8-дюймовым тачскрином. Более оснащенные модификации обладают системой кругового обзора, адаптивными фарами, проекционным дисплеем, подогревом всех сидений и панорамным люком на крыше.Напомним, что премьера обновленного Lexus NX состоялась на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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