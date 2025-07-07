Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
Voyah Passion EVR оснащен гибридной силовой установкой, в которую входит бензиновый двигатель 1.5 мощностью 129 л.с. и два электромотора общей отдачей 394 л.с. и 590 Нм крутящего момента, а также тяговый аккумулятор емкостью 43 кВт-ч. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает менее 6 секунд. Запас хода на электротяге составляет 200 км, а суммарный – до 1000 км по циклу WLTP. Такой гибрид позволяет ощутить преимущества электротяги, но при этом не зависеть от инфраструктуры зарядных станций.
В оснащение входит адаптивная пневмоподвеска Magic Carpet, которая анализирует дорожные условия и корректирует работу подвески в реальном времени. Также доступны более 20 систем помощи водителю, система кругового обзора, продвинутый климат-контроль и мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми экранами. В «зимний» пакет входят подогревы руля, всех рядов сидений, зеркал и заднего стекла. Интерфейс автомобиля и мобильное приложение полностью переведены на русский язык.
Сборка Voyah Passion EVR стартует во втором полугодии 2025 года на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, где уже выпускают кроссовер Free и минивэн Dream. Мощность завода позволяет выпускать более 100 тысяч автомобилей в год. На все модели Voyah распространяется гарантия сроком 5 лет или 100 тысяч километров пробега.
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В Россию привезли новый седан Voyah с запасом хода свыше 1200 километров
На одной из московских парковок сфотографировали седан Voyah Passion с бензин-электрической силовой установкой. Автомобиль проходит в России процедуру сертификации и скоро поступит в продажу.Читать далее
-
28.02.2024, 08:13
Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России
Люксовый китайский пятиметровый седан Voyah Passion, напичканный технологиями и экранами, стоит у официального дилера в России минимум 7,55 млн рублей, а цена кроссовера Voyah Free приближается к 8 млн рублей. В Беларуси аналогичные машины стоят в 1,5 – 2 раза дешевле.Читать далее
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07.07.2025, 16:06
Бензиновый кризис 2025: цены вновь подбираются к рекордным отметкам
Лето 2025 года началось для российского топливного рынка неожиданным скачком цен. После небольшого затишья в конце весны и начале лета, когда спрос на бензин оставался умеренным, к концу июня – началу июля наблюдался резкий рост оптовых цен на бирже. Ситуация напоминает аналогичные кризисы прошлых лет.Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
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