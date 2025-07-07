Названа цена седана Voyah Passion российской сборки

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Фото: Voyah

Серийную сборку Voyah Passion EVR организуют на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где уже выпускают модели под брендом Evolute. Локализация производства позволит применить к автомобилю программу господдержки, предусматривающей скидку почти в миллион рублей при покупке в кредит. Дилеры уже начали принимать предварительные заказы.Voyah Passion EVR оснащен гибридной силовой установкой, в которую входит бензиновый двигатель 1.5 мощностью 129 л.с. и два электромотора общей отдачей 394 л.с. и 590 Нм крутящего момента, а также тяговый аккумулятор емкостью 43 кВт-ч. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает менее 6 секунд. Запас хода на электротяге составляет 200 км, а суммарный – до 1000 км по циклу WLTP. Такой гибрид позволяет ощутить преимущества электротяги, но при этом не зависеть от инфраструктуры зарядных станций.

В оснащение входит адаптивная пневмоподвеска Magic Carpet, которая анализирует дорожные условия и корректирует работу подвески в реальном времени. Также доступны более 20 систем помощи водителю, система кругового обзора, продвинутый климат-контроль и мультимедийная система с двумя 12,3-дюймовыми экранами. В «зимний» пакет входят подогревы руля, всех рядов сидений, зеркал и заднего стекла. Интерфейс автомобиля и мобильное приложение полностью переведены на русский язык.

Фото: Voyah

Сборка Voyah Passion EVR стартует во втором полугодии 2025 года на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, где уже выпускают кроссовер Free и минивэн Dream. Мощность завода позволяет выпускать более 100 тысяч автомобилей в год. На все модели Voyah распространяется гарантия сроком 5 лет или 100 тысяч километров пробега.

Упомянутые модели: Voyah Passion

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