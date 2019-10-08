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8 октября 2019, 07:40

Названа дата начала продаж GAC в России

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Новая китайская марка GAC выйдет на российский рынок в декабре 2019 года. На первом этапе – с единственной моделью - большим 7-местным кроссовером GAC GS8. Отечественным покупателям предложат версии с передним и полным приводом.
Названа дата начала продаж GAC в России

Фото взято из открытых источников

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Компания GAC Motor оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер GAC GS8 еще в сентябре 2019 года. Ожидалось, что продажи стартуют осенью. Но как сообщил порталу «Китайские автомобили» представитель GAC Motor по связям с общественностью Жэнь Хунбинь, сейчас речь идет о декабре. Цены и комплектации объявят ближе к концу осени.

Габаритные размеры GAC GS8: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, а колесная база – 2 800 мм. Судя по ОТТС, в России кроссовер будет предлагаться с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – передний или полный. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые.

О намерении GAC Motor выйти на российский рынок стало известно более года назад, в августе 2018-го. Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира находится в Гуанчжоу, отсюда и название – Guangzhou Automobile Group, сокращенно GAC. У компании есть совместные предприятия с Fiat, Mitsubishi, Honda и Toyota. Ранее она выпускала автомобили в сотрудничестве с Isuzu и Peugeot. Сейчас компания активно наращивает дилерскую сеть в регионах России. В Москве партнерское соглашение подписано с «Автолайтом», а в Петербурге – с ГК «Аларм-Моторс». GAC впечатлил российскую сторону объемами и технологиями во время визита на автозавод компании в Гуанчжоу.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Стучат гидрокомпенсаторы. Что делать?
Цитата:| Добрый вечер подскажите сколько встанет мне поменять гидро компенсаторы на Форде как дизель работает не приятно мне
sanekas
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Названа дата начала продаж GAC в России
{{material_127708}}Компания GAC Motor оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер GAC GS8 еще в сентябре 2019 года. Ожидалось, что продажи стартуют осенью. Но как сообщил порталу «Китайские автомобили» представитель GAC Motor по связям с общественностью Жэнь Хунбинь, сейчас речь идет о декабре. Цены и комплектации объявят ближе к концу осени.Габаритные размеры GAC GS8: длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, а колесная база – 2 800 мм. Судя по ОТТС, в России кроссовер будет предлагаться с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – передний или полный. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые.О намерении GAC Motor выйти на российский рынок стало известно более года назад, в августе 2018-го. Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира находится в Гуанчжоу, отсюда и название – Guangzhou Automobile Group, сокращенно GAC. У компании есть совместные предприятия с Fiat, Mitsubishi, Honda и Toyota. Ранее она выпускала автомобили в сотрудничестве с Isuzu и Peugeot. Сейчас компания активно наращивает дилерскую сеть в регионах России. В Москве партнерское соглашение подписано с «Автолайтом», а в Петербурге – с ГК «Аларм-Моторс». GAC впечатлил российскую сторону объемами и технологиями во время визита на автозавод компании в Гуанчжоу.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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