16 декабря 2019, 16:37
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
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Фото: Hyundai
Российский офис Hyundai рассказал, когда в России официально появится новый большой кроссовер Palisade. В модельном ряду корейской марки он займет место, освободившееся после ухода Grand Santa Fe.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Hyundai Palisade станет новым флагманом марки, заняв место Grand Santa Fe. Вседорожник построен на одной платформе с Santa Fe нового поколения. Его габаритные размеры: длина – 4 980 мм, ширина – 1 975 мм, высота – 1 750 мм. Размер колесной базы равен 2 900 мм. Салон – трехрядный. В зависимости от модификации во втором ряду может быть как трехместный диван, так и два раздельных капитанских кресла. Оба последних ряда складываются. Объем багажника составляет 510 литров, а при сложенных сидениях третьего ряда увеличивается до 1 297 литров.
В отделке салона использованы кожа, вставки под «карбон» и качественный мягкий пластик. Сидения первого и второго рядов имеют функцию обогрева и вентиляции. Приборная панель – цифровая. Помимо показаний тахометра и спидометра на нее можно вывести изображение с камер кругового обзора. Кроме того, в оснащение входит 10,25-дюймовый экран медиасистемы, проекционный дисплей, 7 разъемов USB, 16 подстаканников, два Bluetooth-передатчика и система громкой связи с микрофонами, благодаря которой все 8 пассажиров могут разговаривать между собой, не повышая голоса.
Пока неизвестно, с какими агрегатами Hyundai Palisade предложат российским покупателям. В США кроссоверу положен бензиновый 3,8-литровый «атмосферник» (295 сил), а «дома» в Южной Корее - 2,2-литровый турбодизель. Трансмиссия в обоих случаях одна и та же: 8-диапазонный «автомат», привод – передний или полный HTRAC с многодисковой муфтой подключения задней оси. В США цены начинаются от 32 тысяч долларов или около 2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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Цитата:| Кому: Александр Доброго времени суток! А какой у вас двигатель и коробка?
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