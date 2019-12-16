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16 декабря 2019, 16:37

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

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Фото: Hyundai
Российский офис Hyundai рассказал, когда в России официально появится новый большой кроссовер Palisade. В модельном ряду корейской марки он займет место, освободившееся после ухода Grand Santa Fe.
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade

Фото: Hyundai

Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
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Вслед за Южной Кореей и Северной Америкой продажи нового флагмана стартуют у нас во второй половине 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представительство бренда. Премьера Hyundai Palisade прошла осенью 2018 года в Лос-Анджелесе. Символично, что кроссовер назвали в честь его респектабельного прибрежного района.

Hyundai Palisade станет новым флагманом марки, заняв место Grand Santa Fe. Вседорожник построен на одной платформе с Santa Fe нового поколения. Его габаритные размеры: длина – 4 980 мм, ширина – 1 975 мм, высота – 1 750 мм. Размер колесной базы равен 2 900 мм. Салон – трехрядный. В зависимости от модификации во втором ряду может быть как трехместный диван, так и два раздельных капитанских кресла. Оба последних ряда складываются. Объем багажника составляет 510 литров, а при сложенных сидениях третьего ряда увеличивается до 1 297 литров.

В отделке салона использованы кожа, вставки под «карбон» и качественный мягкий пластик. Сидения первого и второго рядов имеют функцию обогрева и вентиляции. Приборная панель – цифровая. Помимо показаний тахометра и спидометра на нее можно вывести изображение с камер кругового обзора. Кроме того, в оснащение входит 10,25-дюймовый экран медиасистемы, проекционный дисплей, 7 разъемов USB, 16 подстаканников, два Bluetooth-передатчика и система громкой связи с микрофонами, благодаря которой все 8 пассажиров могут разговаривать между собой, не повышая голоса.

Пока неизвестно, с какими агрегатами Hyundai Palisade предложат российским покупателям. В США кроссоверу положен бензиновый 3,8-литровый «атмосферник» (295 сил), а «дома» в Южной Корее - 2,2-литровый турбодизель. Трансмиссия в обоих случаях одна и та же: 8-диапазонный «автомат», привод – передний или полный HTRAC с многодисковой муфтой подключения задней оси. В США цены начинаются от 32 тысяч долларов или около 2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.


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Названа дата начала российских продаж Hyundai Palisade
{{material_127319}}Вслед за Южной Кореей и Северной Америкой продажи нового флагмана стартуют у нас во второй половине 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на представительство бренда. Премьера Hyundai Palisade прошла осенью 2018 года в Лос-Анджелесе. Символично, что кроссовер назвали в честь его респектабельного прибрежного района.Hyundai Palisade станет новым флагманом марки, заняв место Grand Santa Fe. Вседорожник построен на одной платформе с Santa Fe нового поколения. Его габаритные размеры: длина – 4 980 мм, ширина – 1 975 мм, высота – 1 750 мм. Размер колесной базы равен 2 900 мм. Салон – трехрядный. В зависимости от модификации во втором ряду может быть как трехместный диван, так и два раздельных капитанских кресла. Оба последних ряда складываются. Объем багажника составляет 510 литров, а при сложенных сидениях третьего ряда увеличивается до 1 297 литров.В отделке салона использованы кожа, вставки под «карбон» и качественный мягкий пластик. Сидения первого и второго рядов имеют функцию обогрева и вентиляции. Приборная панель – цифровая. Помимо показаний тахометра и спидометра на нее можно вывести изображение с камер кругового обзора. Кроме того, в оснащение входит 10,25-дюймовый экран медиасистемы, проекционный дисплей, 7 разъемов USB, 16 подстаканников, два Bluetooth-передатчика и система громкой связи с микрофонами, благодаря которой все 8 пассажиров могут разговаривать между собой, не повышая голоса.Пока неизвестно, с какими агрегатами Hyundai Palisade предложат российским покупателям. В США кроссоверу положен бензиновый 3,8-литровый «атмосферник» (295 сил), а «дома» в Южной Корее - 2,2-литровый турбодизель. Трансмиссия в обоих случаях одна и та же: 8-диапазонный «автомат», привод – передний или полный HTRAC с многодисковой муфтой подключения задней оси. В США цены начинаются от 32 тысяч долларов или около 2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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