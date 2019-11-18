18 ноября 2019, 13:59
Названа дата начала сборки обновленной Lada 4x4
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Волжский автозавод приступает к выпуску обновленных внедорожников Lada 4x4 с 18 ноября. На этапе отладки сборочного процесса с конвейера будет сходить по 6 автомобилей в день. Массовое производство начнется 27 ноября.
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АвтоВАЗ готовит очередную порцию обновлений для внедорожников Lada 4x4. Основные изменения затронут салон ...Читать далее
Ранее сообщалось, что тестовая сборка обновленных внедорожников началась на АвтоВАЗе в конце октября. Автомобили получили новую приборную панель и торпедо. Изменилась форма сидений, у заднего дивана появились подголовники, а натяжной потолок, наконец-то, ушел в историю, уступив место формованному. Внешне обновленные Lada 4x4 будут отличаться иными бамперами, штатными «противотуманками» и антенной на крыше.
Очередной пакет обновлений позволит «Ниве» продержаться на конвейере еще несколько лет. Несмотря на солидный «производственный» возраст, модель появилась на рынке в 1977 году, она пользуется устойчивым спросом. С января по октябрь 2019 года Lada 4x4 разошлась тиражом 26,3 тыс. экземпляров, что лишь немногим ниже (-3%) прошлогодних показателей. Известно, что АвтоВАЗ планирует выпускать внедорожник как минимум до 2026 года. Автомобиль нового поколения, построенный на платформе Renault-Nissan CMF-A, появится не ранее 2022 года, и какое-то время обе версии будут сосуществовать на рынке.
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