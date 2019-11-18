Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 ноября 2019, 13:59

Названа дата начала сборки обновленной Lada 4x4

  • 23
  • 0
 
Волжский автозавод приступает к выпуску обновленных внедорожников Lada 4x4 с 18 ноября. На этапе отладки сборочного процесса с конвейера будет сходить по 6 автомобилей в день. Массовое производство начнется 27 ноября.
Названа дата начала сборки обновленной Lada 4x4

 

Ранее мы писали
АвтоВАЗ готовит очередную порцию обновлений для внедорожников Lada 4x4. Основные изменения затронут салон ...
Читать далее
Сроки начала серийного выпуска обновленной Lada 4x4 стали известны порталу «Лада.Онлайн» из осведомленного источника на АвтоВАЗе. При условии старта производства в конце ноября можно ожидать появление первых экземпляров в дилерских центрах в конце декабря – начале января. Официального подтверждения этому пока нет.

Ранее сообщалось, что тестовая сборка обновленных внедорожников началась на АвтоВАЗе в конце октября. Автомобили получили новую приборную панель и торпедо. Изменилась форма сидений, у заднего дивана появились подголовники, а натяжной потолок, наконец-то, ушел в историю, уступив место формованному. Внешне обновленные Lada 4x4 будут отличаться иными бамперами, штатными «противотуманками» и антенной на крыше.

Очередной пакет обновлений позволит «Ниве» продержаться на конвейере еще несколько лет. Несмотря на солидный «производственный» возраст, модель появилась на рынке в 1977 году, она пользуется устойчивым спросом. С января по октябрь 2019 года Lada 4x4 разошлась тиражом 26,3 тыс. экземпляров, что лишь немногим ниже (-3%) прошлогодних показателей. Известно, что АвтоВАЗ планирует выпускать внедорожник как минимум до 2026 года. Автомобиль нового поколения, построенный на платформе Renault-Nissan CMF-A, появится не ранее 2022 года, и какое-то время обе версии будут сосуществовать на рынке.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Капец. Больше слов нет. Шок (
Илья
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие заднеприводные седаны 2019
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названа дата начала сборки обновленной Lada 4x4
{{material_127978}}Сроки начала серийного выпуска обновленной Lada 4x4 стали известны порталу «Лада.Онлайн» из осведомленного источника на АвтоВАЗе. При условии старта производства в конце ноября можно ожидать появление первых экземпляров в дилерских центрах в конце декабря – начале января. Официального подтверждения этому пока нет.Ранее сообщалось, что тестовая сборка обновленных внедорожников началась на АвтоВАЗе в конце октября. Автомобили получили новую приборную панель и торпедо. Изменилась форма сидений, у заднего дивана появились подголовники, а натяжной потолок, наконец-то, ушел в историю, уступив место формованному. Внешне обновленные Lada 4x4 будут отличаться иными бамперами, штатными «противотуманками» и антенной на крыше.Очередной пакет обновлений позволит «Ниве» продержаться на конвейере еще несколько лет. Несмотря на солидный «производственный» возраст, модель появилась на рынке в 1977 году, она пользуется устойчивым спросом. С января по октябрь 2019 года Lada 4x4 разошлась тиражом 26,3 тыс. экземпляров, что лишь немногим ниже (-3%) прошлогодних показателей. Известно, что АвтоВАЗ планирует выпускать внедорожник как минимум до 2026 года. Автомобиль нового поколения, построенный на платформе Renault-Nissan CMF-A, появится не ранее 2022 года, и какое-то время обе версии будут сосуществовать на рынке.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Ставрополь Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.