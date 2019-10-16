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16 октября 2019, 17:30

Названа дата открытия автотрассы М-11

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Строительные работы на последнем, восьмом участке автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» подходят к завершению. Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов рассказал, когда сквозное движение по трассе будет открыто полностью.
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Автомобилисты смогут доехать из одной столицы в другую по новой платной трассе М-11 в ноябре 2019 года, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова. Недавно господин Алафинов лично осмотрел ход строительства на последнем VIII участке. По его словам, строительные работы на трассе полностью завершатся к 15 ноября. Затем потребуется некоторое время на согласование и оформление необходимых документов. 

Бюрократические процедуры планируют провести максимально быстро. На Госсовете, прошедшем в начале текущего лета, как раз обсуждался вопрос сокращения нормативных сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Строительство трассы М-11 Москва – Петербург началось в 2010 году. Первоначально сквозное движение по магистрали планировалось запустить к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 669 километров. Ожидается, что по новой трассе можно будет добраться на автомобиле из одной столицы в другую менее, чем за 5,5 часов. Стоимость проезда составит около 2 000 рублей, что, как образно заметил замминистра, соответствует цене семи чашек капучино. 

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Названа дата открытия автотрассы М-11
{{material_127818}}Автомобилисты смогут доехать из одной столицы в другую по новой платной трассе М-11 в ноябре 2019 года, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова. Недавно господин Алафинов лично осмотрел ход строительства на последнем VIII участке. По его словам, строительные работы на трассе полностью завершатся к 15 ноября. Затем потребуется некоторое время на согласование и оформление необходимых документов. Бюрократические процедуры планируют провести максимально быстро. На Госсовете, прошедшем в начале текущего лета, как раз обсуждался вопрос сокращения нормативных сроков сдачи объектов в эксплуатацию.Строительство трассы М-11 Москва – Петербург началось в 2010 году. Первоначально сквозное движение по магистрали планировалось запустить к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 669 километров. Ожидается, что по новой трассе можно будет добраться на автомобиле из одной столицы в другую менее, чем за 5,5 часов. Стоимость проезда составит около 2 000 рублей, что, как образно заметил замминистра, соответствует цене семи чашек капучино. 
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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