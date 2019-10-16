16 октября 2019, 17:30
Названа дата открытия автотрассы М-11
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Строительные работы на последнем, восьмом участке автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» подходят к завершению. Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов рассказал, когда сквозное движение по трассе будет открыто полностью.
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Бюрократические процедуры планируют провести максимально быстро. На Госсовете, прошедшем в начале текущего лета, как раз обсуждался вопрос сокращения нормативных сроков сдачи объектов в эксплуатацию.
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург началось в 2010 году. Первоначально сквозное движение по магистрали планировалось запустить к Чемпионату мира по футболу летом 2018 года. Общая протяженность дороги составляет 669 километров. Ожидается, что по новой трассе можно будет добраться на автомобиле из одной столицы в другую менее, чем за 5,5 часов. Стоимость проезда составит около 2 000 рублей, что, как образно заметил замминистра, соответствует цене семи чашек капучино.
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