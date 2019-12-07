7 декабря 2019, 15:46
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
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Фото: Audi
Представители Audi рассказали о том, когда до России доберется самая мощная модификация флагманского кроссовера. Audi RS Q8, представленный в конце ноября в Лос-Анджелесе, получил силовую установку от Lamborghini Urus, но стоить будет вдвое дешевле.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе «заряженный» флагманский кроссовер Audi RS Q8. Новинку ...Читать далее
Отбор мощности неминуемо сказался на динамике. Если итальянский кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, то «немцу» требуется на это упражнение на 0,2 секунды меньше – 3,8 секунды. В разгоне до 200 км/ч разница оказывается более заметной: 12,8 секунды и 13,7 секунды соответственно. Стандартно максимальная скорость Audi RS Q8 ограничена на отметке 250 км/ч, но если докупить карбон-керамические тормоза, отсечку отодвигают до «урусовских» 305 км/ч.
Как рассказали изданию Speedme.ru в одном из дилерских центров Audi, в России «заряженный» Audi RS Q8 появится ближе к середине следующего года – в конце второго квартала 2020-го. Ориентировочно, цены будут начинаться от 7,5 млн рублей. Ближе к началу продаж их могут немного скорректировать с поправкой на инфляцию и повышение утилизационного сбора. Для сравнения, за Lamborghini Urus просят более 15 млн рублей.
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