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7 декабря 2019, 15:46

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

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Фото: Audi
Представители Audi рассказали о том, когда до России доберется самая мощная модификация флагманского кроссовера. Audi RS Q8, представленный в конце ноября в Лос-Анджелесе, получил силовую установку от Lamborghini Urus, но стоить будет вдвое дешевле.
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России

Фото: Audi

Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
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«Заряженный» Audi RS Q8 в техническом плане представляет собой немного «придушенный» вариант Lamborghini Urus. Оба кроссовера оснащены одним и тем же 4,0-литровым V8 TFSI с двумя турбинами, с технологией отключения цилиндров и мягким гибридным приводом на основе 48-вольтового стартер-генератора. Суммарная отдача силовой установки у RS Q8 составляет 600 л.с., а крутящий момент - 800 Нм, или ровно на 50 сил и 50 Нм меньше, чем у Lamborghini Urus.

Отбор мощности неминуемо сказался на динамике. Если итальянский кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, то «немцу» требуется на это упражнение на 0,2 секунды меньше – 3,8 секунды. В разгоне до 200 км/ч разница оказывается более заметной: 12,8 секунды и 13,7 секунды соответственно. Стандартно максимальная скорость Audi RS Q8 ограничена на отметке 250 км/ч, но если докупить карбон-керамические тормоза, отсечку отодвигают до «урусовских» 305 км/ч.

Как рассказали изданию Speedme.ru в одном из дилерских центров Audi, в России «заряженный» Audi RS Q8 появится ближе к середине следующего года – в конце второго квартала 2020-го. Ориентировочно, цены будут начинаться от 7,5 млн рублей. Ближе к началу продаж их могут немного скорректировать с поправкой на инфляцию и повышение утилизационного сбора. Для сравнения, за Lamborghini Urus просят более 15 млн рублей.

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Названа дата появления мощного Audi RS Q8 в России
{{material_128179}}«Заряженный» Audi RS Q8 в техническом плане представляет собой немного «придушенный» вариант Lamborghini Urus. Оба кроссовера оснащены одним и тем же 4,0-литровым V8 TFSI с двумя турбинами, с технологией отключения цилиндров и мягким гибридным приводом на основе 48-вольтового стартер-генератора. Суммарная отдача силовой установки у RS Q8 составляет 600 л.с., а крутящий момент - 800 Нм, или ровно на 50 сил и 50 Нм меньше, чем у Lamborghini Urus.Отбор мощности неминуемо сказался на динамике. Если итальянский кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, то «немцу» требуется на это упражнение на 0,2 секунды меньше – 3,8 секунды. В разгоне до 200 км/ч разница оказывается более заметной: 12,8 секунды и 13,7 секунды соответственно. Стандартно максимальная скорость Audi RS Q8 ограничена на отметке 250 км/ч, но если докупить карбон-керамические тормоза, отсечку отодвигают до «урусовских» 305 км/ч.Как рассказали изданию Speedme.ru в одном из дилерских центров Audi, в России «заряженный» Audi RS Q8 появится ближе к середине следующего года – в конце второго квартала 2020-го. Ориентировочно, цены будут начинаться от 7,5 млн рублей. Ближе к началу продаж их могут немного скорректировать с поправкой на инфляцию и повышение утилизационного сбора. Для сравнения, за Lamborghini Urus просят более 15 млн рублей.
2019-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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