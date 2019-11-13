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13 ноября 2019, 00:30

Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS

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Фото: motor1
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS. Новинку представят 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Продажи начнутся уже в следующем году.
Названа дата премьеры Mercedes Maybach GLS

Фото: motor1

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Флагманский вседорожник Mercedes GLS дебютировал в апреле 2019 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Сейчас публике предъявят его люксовую версию, в которой роскошь возведена в наивысшую степень. По предварительной информации, стоить кроссовер будет не менее 200 000 долларов. Таким образом, он претендует на звание самого дорогого автомобиля, выпускаемого в США. Сборку Mercedes-Maybach GLS наладят на заводе концерна Daimler в Алабаме. До сих пор титул принадлежал 500-сильному спортивному купе Honda NSX второго поколения стоимостью 157 000 долларов.

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Несмотря на слой камуфляжа, его внешность давно не является секретом. Главная интрига – интерьер. Представители Daimler обещают самые современные технологии, простор и исключительный комфорт, свойственный автомобилям Maybach. Судя по тестовым прототипам, колесная база досталась вседорожнику Mercedes-Maybach от стандартной модели GLS без изменений. Ожидается, что автомобиль получит два ряда сидений. Во втором ряду клиентам предложат выбор: монолитный диван или два капитанских кресла.

Оформление интерьера описывается в пресс-релизе очень поэтично: «Аромат цветущего османтуса, светлый и легкий, в окружении ноток нежной кожи и пряного чая. Эта элегантная смесь покоится на ложе из натуральной зелени». Возможно, под «зеленью» подразумеваются американские доллары? Все подробности узнаем 21 ноября. Продажи Mercedes-Maybach GLS стартуют в 2020 году.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
{{material_126313}}Флагманский вседорожник Mercedes GLS дебютировал в апреле 2019 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Сейчас публике предъявят его люксовую версию, в которой роскошь возведена в наивысшую степень. По предварительной информации, стоить кроссовер будет не менее 200 000 долларов. Таким образом, он претендует на звание самого дорогого автомобиля, выпускаемого в США. Сборку Mercedes-Maybach GLS наладят на заводе концерна Daimler в Алабаме. До сих пор титул принадлежал 500-сильному спортивному купе Honda NSX второго поколения стоимостью 157 000 долларов.Кроссовер Mercedes-Maybach GLS неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Несмотря на слой камуфляжа, его внешность давно не является секретом. Главная интрига – интерьер. Представители Daimler обещают самые современные технологии, простор и исключительный комфорт, свойственный автомобилям Maybach. Судя по тестовым прототипам, колесная база досталась вседорожнику Mercedes-Maybach от стандартной модели GLS без изменений. Ожидается, что автомобиль получит два ряда сидений. Во втором ряду клиентам предложат выбор: монолитный диван или два капитанских кресла.Оформление интерьера описывается в пресс-релизе очень поэтично: «Аромат цветущего османтуса, светлый и легкий, в окружении ноток нежной кожи и пряного чая. Эта элегантная смесь покоится на ложе из натуральной зелени». Возможно, под «зеленью» подразумеваются американские доллары? Все подробности узнаем 21 ноября. Продажи Mercedes-Maybach GLS стартуют в 2020 году.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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