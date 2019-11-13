Автопортал 110km.ru Автожурнал Mercedes Maybach Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Майбах
13 ноября 2019, 00:30
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
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Фото: motor1
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS. Новинку представят 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Продажи начнутся уже в следующем году.
Фото: motor1
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Кроссовер Mercedes-Maybach GLS неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Несмотря на слой камуфляжа, его внешность давно не является секретом. Главная интрига – интерьер. Представители Daimler обещают самые современные технологии, простор и исключительный комфорт, свойственный автомобилям Maybach. Судя по тестовым прототипам, колесная база досталась вседорожнику Mercedes-Maybach от стандартной модели GLS без изменений. Ожидается, что автомобиль получит два ряда сидений. Во втором ряду клиентам предложат выбор: монолитный диван или два капитанских кресла.
Оформление интерьера описывается в пресс-релизе очень поэтично: «Аромат цветущего османтуса, светлый и легкий, в окружении ноток нежной кожи и пряного чая. Эта элегантная смесь покоится на ложе из натуральной зелени». Возможно, под «зеленью» подразумеваются американские доллары? Все подробности узнаем 21 ноября. Продажи Mercedes-Maybach GLS стартуют в 2020 году.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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