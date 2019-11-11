11 ноября 2019, 20:21
Названа дата премьеры первого серийного электрокара Lexus
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Фото: Lexus
Компания Lexus представит свой первый серийный электрокар 22 ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу. Место дебюта однозначно указывает на ключевой рынок для новой модели.
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Японский автопроизводитель держит всю информацию о новинке в строжайшем секрете. Не известно ни название электрокара, ни даже тип кузова. С большой долей вероятности это будет электрическая версия компактного кроссовера Lexus UX или какой-то другой ныне существующей серийной модели. Электрокар, построенный на полностью оригинальной платформе, стоит ждать не ранее следующего десятилетия.
В кратком пресс-релизе, сопровождающем официальный тизер, говорится, что электрокар специально построен с учетом предпочтений клиентов в Китае и Европе. Именно Китай станет ключевым рынком сбыта для новой модели Lexus. Лишний раз это подчеркивает место премьеры, назначенной на 22 ноября. Ведь в этот день открываются сразу две крупные автомобильные выставки – в Гуанчжоу и в Лос-Анджелесе.
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