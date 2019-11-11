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11 ноября 2019, 20:21

Названа дата премьеры первого серийного электрокара Lexus

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Фото: Lexus
Компания Lexus представит свой первый серийный электрокар 22 ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу. Место дебюта однозначно указывает на ключевой рынок для новой модели.
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В конце октября на Токийском автосалоне публике продемонстрировали роскошное электрическое купе Lexus LF-30 Electrified. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. С места до «сотни» 2,4-тонный автомобиль способен разогнаться за 3,8 секунды. Емкости аккумуляторных батарей (110 кВт-ч) хватает на 500 километров без подзарядки. Однако Lexus LF-30 – это концепт-кар. Свой первый серийный электромобиль компания представит в конце следующей недели.

Японский автопроизводитель держит всю информацию о новинке в строжайшем секрете. Не известно ни название электрокара, ни даже тип кузова. С большой долей вероятности это будет электрическая версия компактного кроссовера Lexus UX или какой-то другой ныне существующей серийной модели. Электрокар, построенный на полностью оригинальной платформе, стоит ждать не ранее следующего десятилетия.

В кратком пресс-релизе, сопровождающем официальный тизер, говорится, что электрокар специально построен с учетом предпочтений клиентов в Китае и Европе. Именно Китай станет ключевым рынком сбыта для новой модели Lexus. Лишний раз это подчеркивает место премьеры, назначенной на 22 ноября. Ведь в этот день открываются сразу две крупные автомобильные выставки – в Гуанчжоу и в Лос-Анджелесе. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Я бы не советовал ставить такие диски..это надо гонять по идеальной дороге..а второе, все ямки будут уходить в подвеску, а значит ей долго не протянуть..делай вывод..
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Названа дата премьеры первого серийного электрокара Lexus
{{material_127931}}В конце октября на Токийском автосалоне публике продемонстрировали роскошное электрическое купе Lexus LF-30 Electrified. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, каждый из которых встроен в колесо. Суммарная отдача установки – 544 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. С места до «сотни» 2,4-тонный автомобиль способен разогнаться за 3,8 секунды. Емкости аккумуляторных батарей (110 кВт-ч) хватает на 500 километров без подзарядки. Однако Lexus LF-30 – это концепт-кар. Свой первый серийный электромобиль компания представит в конце следующей недели.Японский автопроизводитель держит всю информацию о новинке в строжайшем секрете. Не известно ни название электрокара, ни даже тип кузова. С большой долей вероятности это будет электрическая версия компактного кроссовера Lexus UX или какой-то другой ныне существующей серийной модели. Электрокар, построенный на полностью оригинальной платформе, стоит ждать не ранее следующего десятилетия.В кратком пресс-релизе, сопровождающем официальный тизер, говорится, что электрокар специально построен с учетом предпочтений клиентов в Китае и Европе. Именно Китай станет ключевым рынком сбыта для новой модели Lexus. Лишний раз это подчеркивает место премьеры, назначенной на 22 ноября. Ведь в этот день открываются сразу две крупные автомобильные выставки – в Гуанчжоу и в Лос-Анджелесе. 
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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