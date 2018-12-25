25 декабря 2018, 12:32

Названа дата премьеры загадочной модели АвтоВАЗа

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В Сети появилось фото новой модели Волжского автозавода. На снимке с презентации «Lada будущее» изображен новый фургон Lada Van. Прототип новинки могут показать публике уже в 2019 году.
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Названа дата премьеры загадочной модели АвтоВАЗа ВАЗ (Lada) Largus
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Волжский автозавод готовит новую модель. Фургон на базе Lada Largus назовут Van. Об этом стало известно из ...
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Презентацию «Lada будущее» АвтоВАЗ демонстрировал представителям российского Минпромторга во время обсуждения условий специального инвестиционного контракта, который отечественный автопроизводитель заключил с государством совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi. Общий объем инвестиций альянса в течение ближайших 10 лет составит 70 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что новый фургон Lada Van построят на базе Renault Dokker, а премьера новинки состоится не ранее 2022 года. Судя по опубликованной сейчас фотографии, разработка модели близка к заключительной стадии. Поэтому дебют состоится если не в следующем, то уж точно в 2020 году.

Новый фургон построят на модульной платформе B0. Силовой каркас достанется новинке от Renault Dokker. При этом внешность и интерьер у Lada Van будут абсолютно аутентичные. За разработку дизайна отвечает команда специалистов во главе со Стивом Маттином. Переднюю часть выполнят в духе Lada Vesta и Vesta SW, а весь облик фургона будет соответствовать фирменному Х-стилю последних моделей Lada. В моторную гамму войдут бензиновые агрегаты АвтоВАЗа и Nissan. Сборку Lada Van, которая в серийном варианте может сменить имя, наладят на заводе в Тольятти. 

Первое время Lada Van и Lada Largus будут выпускаться параллельно. В дальнейшем новинка может вытеснить все модификации Largus из модельного ряда российской марки. Напомним, в течение ближайших 6 лет АвтоВАЗ пообещал выпустить 8 новых моделей.
Новинки и концепт кары Лада Ларгус
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
АвтоВАЗ готовит новый фургон
Ларгус относительно дешевый. Этим и выигрывает, собственно. Удобный, с запчастями проблем нет, насколько знаю. Но, как по мне, все-таки он прожорлив. Как ни крути, это минус.
Дарина
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
Трудно будет Доккеру тягаться с нашим Ларгусом. Из всех Лад, Ларгус, на мой взгляд, самая удачная модель, как для коммерции, так и для простых людей. Вполне комфортный, надежный и самое главное - дешевый! У дилеров выбор большой, с обслуживанием проблем нет, чего еще желать можно?
Алексей
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Названа дата премьеры загадочной модели АвтоВАЗа
{{material_125164}}Презентацию «Lada будущее» АвтоВАЗ демонстрировал представителям российского Минпромторга во время обсуждения условий специального инвестиционного контракта, который отечественный автопроизводитель заключил с государством совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi. Общий объем инвестиций альянса в течение ближайших 10 лет составит 70 млрд рублей.Ранее сообщалось, что новый фургон Lada Van построят на базе Renault Dokker, а премьера новинки состоится не ранее 2022 года. Судя по опубликованной сейчас фотографии, разработка модели близка к заключительной стадии. Поэтому дебют состоится если не в следующем, то уж точно в 2020 году.Новый фургон построят на модульной платформе B0. Силовой каркас достанется новинке от Renault Dokker. При этом внешность и интерьер у Lada Van будут абсолютно аутентичные. За разработку дизайна отвечает команда специалистов во главе со Стивом Маттином. Переднюю часть выполнят в духе Lada Vesta и Vesta SW, а весь облик фургона будет соответствовать фирменному Х-стилю последних моделей Lada. В моторную гамму войдут бензиновые агрегаты АвтоВАЗа и Nissan. Сборку Lada Van, которая в серийном варианте может сменить имя, наладят на заводе в Тольятти. Первое время Lada Van и Lada Largus будут выпускаться параллельно. В дальнейшем новинка может вытеснить все модификации Largus из модельного ряда российской марки. Напомним, в течение ближайших 6 лет АвтоВАЗ пообещал выпустить 8 новых моделей.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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