25 декабря 2018, 12:32
Названа дата премьеры загадочной модели АвтоВАЗа
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В Сети появилось фото новой модели Волжского автозавода. На снимке с презентации «Lada будущее» изображен новый фургон Lada Van. Прототип новинки могут показать публике уже в 2019 году.
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Волжский автозавод готовит новую модель. Фургон на базе Lada Largus назовут Van. Об этом стало известно из ...Читать далее
Ранее сообщалось, что новый фургон Lada Van построят на базе Renault Dokker, а премьера новинки состоится не ранее 2022 года. Судя по опубликованной сейчас фотографии, разработка модели близка к заключительной стадии. Поэтому дебют состоится если не в следующем, то уж точно в 2020 году.
Новый фургон построят на модульной платформе B0. Силовой каркас достанется новинке от Renault Dokker. При этом внешность и интерьер у Lada Van будут абсолютно аутентичные. За разработку дизайна отвечает команда специалистов во главе со Стивом Маттином. Переднюю часть выполнят в духе Lada Vesta и Vesta SW, а весь облик фургона будет соответствовать фирменному Х-стилю последних моделей Lada. В моторную гамму войдут бензиновые агрегаты АвтоВАЗа и Nissan. Сборку Lada Van, которая в серийном варианте может сменить имя, наладят на заводе в Тольятти.
Первое время Lada Van и Lada Largus будут выпускаться параллельно. В дальнейшем новинка может вытеснить все модификации Largus из модельного ряда российской марки. Напомним, в течение ближайших 6 лет АвтоВАЗ пообещал выпустить 8 новых моделей.
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Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
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24.01.2016, 12:23
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Отзывы по теме
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
Ларгус относительно дешевый. Этим и выигрывает, собственно. Удобный, с запчастями проблем нет, насколько знаю. Но, как по мне, все-таки он прожорлив. Как ни крути, это минус.
Трудно будет Доккеру тягаться с нашим Ларгусом. Из всех Лад, Ларгус, на мой взгляд, самая удачная модель, как для коммерции, так и для простых людей. Вполне комфортный, надежный и самое главное - дешевый! У дилеров выбор большой, с обслуживанием проблем нет, чего еще желать можно?
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