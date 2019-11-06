6 ноября 2019, 09:14
Названа дата запуска марки GAC в России
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Китайская компания GAC Motors определилась с датой российской премьеры. Официальная презентация вседорожника GAC GS8 состоится 9 декабря в Музее Москвы. Вслед за этим отечественные дилеры начнут принимать заказы.
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Первым в продажу поступит большой 7-местный кроссовер GAC GS8. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на него оформили в начале октября. Согласно документу, российским покупателям предложат версии с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (индекс 4B20M1) мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Привод – передний или полный. Спереди – независимая подвеска McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза – дисковые.
Автомобиль уже известен российской публике. В августе 2018 года его демонстрировали на Международном Московском автосалоне. Вседорожник построен на платформе CPMA. По габаритам он близок к Toyota Highlander и Honda Pilot. Его длина – 4 836 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 770 мм, а колесная база – 2 800 мм. Цены обещают назвать 9 декабря.
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Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
у меня рено дастер. Собираемся с другом ехать на охоту. Места там не очень обжитые, поэтому меняю абсолютно все: от тормозухи до антифриза. Насчет последнего есть сомнения. Просто многие советуют лить в цвет того, который был залит на данный момент, а я в этом не совсем уверен. подскажите, как быть? ...
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