22 января 2020, 00:25
Названа даты премьеры самого маленького кроссовера Toyota
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Фото: Best Car
Компания Toyota готовится представить свой самый компактный кроссовер, предназначенный для европейского рынка. Автомобиль, построенный на одной платформе с хэтчбеком Yaris, покажут 10 февраля.
Фото: Toyota
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Неделю назад Toyota опубликовала первый официальный тизер новинки. Сейчас в распоряжении японских журналистов оказались рендерные изображения, дающие приблизительное представление, как именно может выглядеть будущий «паркетник». Ранее сообщалось, что автомобиль получит оригинальную внешность и динамичный яркий дизайн.
Моторную гамму кроссовер разделит с хэтчбеком Yaris. Вероятнее всего, европейским покупателям предложат версии с 1,5-литровым мотором мощностью 89 л.с. (142 Нм) и гибридные модификации на базе того же бензинового агрегата, дополненного электромотором мощностью 80 л.с. и литий-ионной батареей. Обязательно появятся версии с полным приводом. Сборку кроссовера наладят ближе к концу 2020 года на заводе Toyota в французском Оннене. Но сначала, летом, здесь должна стартовать сборка хэтчбеков Yaris нового поколения.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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