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22 января 2020, 00:25

Названа даты премьеры самого маленького кроссовера Toyota

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Фото: Best Car
Компания Toyota готовится представить свой самый компактный кроссовер, предназначенный для европейского рынка. Автомобиль, построенный на одной платформе с хэтчбеком Yaris, покажут 10 февраля.
Названа даты премьеры самого маленького кроссовера Toyota

Фото: Toyota

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Журналистам японского издания Best Car удалось выяснить дату премьеры пока безымянного кроссовера Toyota. В модельном ряду марки он расположится на ступень ниже C-HR. Новинку построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного осенью 2019 года. Габариты кроссовера: длина – 3 940 мм, ширина – 1 695 мм, высота – 1 500 мм. Колесная база равна 2 550 мм, а дорожный просвет – 170 мм.

Неделю назад Toyota опубликовала первый официальный тизер новинки. Сейчас в распоряжении японских журналистов оказались рендерные изображения, дающие приблизительное представление, как именно может выглядеть будущий «паркетник». Ранее сообщалось, что автомобиль получит оригинальную внешность и динамичный яркий дизайн.

Моторную гамму кроссовер разделит с хэтчбеком Yaris. Вероятнее всего, европейским покупателям предложат версии с 1,5-литровым мотором мощностью 89 л.с. (142 Нм) и гибридные модификации на базе того же бензинового агрегата, дополненного электромотором мощностью 80 л.с. и литий-ионной батареей. Обязательно появятся версии с полным приводом. Сборку кроссовера наладят ближе к концу 2020 года на заводе Toyota в французском Оннене. Но сначала, летом, здесь должна стартовать сборка хэтчбеков Yaris нового поколения.


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Названа даты премьеры самого маленького кроссовера Toyota
{{material_127851}}Журналистам японского издания Best Car удалось выяснить дату премьеры пока безымянного кроссовера Toyota. В модельном ряду марки он расположится на ступень ниже C-HR. Новинку построят на архитектуре TNGA-B, которая уже лежит в основе хэтчбека Yaris нового поколения, представленного осенью 2019 года. Габариты кроссовера: длина – 3 940 мм, ширина – 1 695 мм, высота – 1 500 мм. Колесная база равна 2 550 мм, а дорожный просвет – 170 мм.Неделю назад Toyota опубликовала первый официальный тизер новинки. Сейчас в распоряжении японских журналистов оказались рендерные изображения, дающие приблизительное представление, как именно может выглядеть будущий «паркетник». Ранее сообщалось, что автомобиль получит оригинальную внешность и динамичный яркий дизайн.Моторную гамму кроссовер разделит с хэтчбеком Yaris. Вероятнее всего, европейским покупателям предложат версии с 1,5-литровым мотором мощностью 89 л.с. (142 Нм) и гибридные модификации на базе того же бензинового агрегата, дополненного электромотором мощностью 80 л.с. и литий-ионной батареей. Обязательно появятся версии с полным приводом. Сборку кроссовера наладят ближе к концу 2020 года на заводе Toyota в французском Оннене. Но сначала, летом, здесь должна стартовать сборка хэтчбеков Yaris нового поколения.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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