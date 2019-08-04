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4 августа 2019, 17:10

Названа доля сегмента SUV в крупных городах России

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали долю кроссоверов и внедорожников в крупных российских городах. В первом полугодии 2019-го сегмент SUV занимал 43% рынка новых автомобилей. Причем в 8 из 16 городах-миллионниках этот показатель оказался еще выше.
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Благодаря своей практичности вседорожники теснят классические седаны и хэтчбеки по всему миру. В нашей стране их доля в общем объеме продаж новых автомобилей также постепенно увеличивается. По итогам первой половины 2019 года она достигла 43%. В некоторых крупных городах доля продаж вседорожников перевалила за 50%.

На рынке новых легковых автомобилей с января по июнь нынешнего года на долю SUV-сегмента в Москве пришлось 50,9%, в Красноярске – 50,8%, в Омске – 50,4%. Вплотную приблизились к «половинной» черте Санкт-Петербург (49,2%) и Новосибирск (49%). Спрос на вседорожники превышает среднерыночные показатели еще в трех городах. В Нижнем Новгороде на их долю приходится 47,8%, в Уфе – 47,3%, а в Самаре – 45,2%.

С другой стороны, популярность кроссоверов и внедорожников ниже среднего показателя наблюдается в таких крупных городах, как Воронеж и Ростов-на-Дону (по 40,5%). Еще реже новые автомобили SUV-сегмента покупали в этом году в Волгограде (39,5%) и Челябинске (39,1%).


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Названа доля сегмента SUV в крупных городах России
{{material_127140}}Благодаря своей практичности вседорожники теснят классические седаны и хэтчбеки по всему миру. В нашей стране их доля в общем объеме продаж новых автомобилей также постепенно увеличивается. По итогам первой половины 2019 года она достигла 43%. В некоторых крупных городах доля продаж вседорожников перевалила за 50%.На рынке новых легковых автомобилей с января по июнь нынешнего года на долю SUV-сегмента в Москве пришлось 50,9%, в Красноярске – 50,8%, в Омске – 50,4%. Вплотную приблизились к «половинной» черте Санкт-Петербург (49,2%) и Новосибирск (49%). Спрос на вседорожники превышает среднерыночные показатели еще в трех городах. В Нижнем Новгороде на их долю приходится 47,8%, в Уфе – 47,3%, а в Самаре – 45,2%.С другой стороны, популярность кроссоверов и внедорожников ниже среднего показателя наблюдается в таких крупных городах, как Воронеж и Ростов-на-Дону (по 40,5%). Еще реже новые автомобили SUV-сегмента покупали в этом году в Волгограде (39,5%) и Челябинске (39,1%).
2019-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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