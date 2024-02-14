Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России

Ранее мы писали В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером У дилеров по всей стране появился новый кроссовер Aito M5, который стал результатом совместной работы Huawei ... Читать далее

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Обозреватель автомобильного портала «ДромСергей Арбузов рассказал «Российской газете», какие перспективы есть у китайских марок в нашей стране. По его словам, объемы продаж будут определяться тремя факторами. Во-первых, дилеры получат клиентов, которые раньше планировали купить машину по схеме параллельного импорта, но отказались от этой идеи из-за повышения ставки утильсбора и необходимости оформлять ОТТС.

С другой стороны, господдержка и скидки на автомобили Lada могут отнять часть покупателей, которые подумывали о новом «китайце» В-класса. Наконец, третий момент – поклонники популярных раньше в России Toyota, Kia и Hyundai теперь не смогут себе позволить приобрести новый автомобиль одной из этих марок и будут вынуждены или выбрать подержанный, или новый автомобиль китайского бренда.

Фото: Aito

Борьба за клиентов среди китайских марок развернется серьезная, но у одного бренда, по мнению Сергея Арбузова, в настоящее время нет прямых конкурентов в России. Речь идет о премиальном бренде Aito, доля которого продолжит расти. Официальным и эксклюзивным дистрибьютором в России стала компания «МБ Рус», бывшее представительство ушедшего от нас концерна Mercedes-Benz. Бренд Aito появился в 2021 году, это совместный проект телекоммуникационного гиганта Huawei и китайского автопроизводителя Seres. Гибридные кроссоверы Aito M5 (от 5,8 млн рублей) и Aito M7 (от 6,7 млн рублей) уже продаются на российском рынке, а свежий флагман Aito М9 появится у дилеров во второй половине 2024 года. Также отметим, что Aito M7 стал автомобилем 2023 года в Китае по версии пользователей крупнейшей соцсети Weibo.

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