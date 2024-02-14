Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России
С другой стороны, господдержка и скидки на автомобили Lada могут отнять часть покупателей, которые подумывали о новом «китайце» В-класса. Наконец, третий момент – поклонники популярных раньше в России Toyota, Kia и Hyundai теперь не смогут себе позволить приобрести новый автомобиль одной из этих марок и будут вынуждены или выбрать подержанный, или новый автомобиль китайского бренда.
Борьба за клиентов среди китайских марок развернется серьезная, но у одного бренда, по мнению Сергея Арбузова, в настоящее время нет прямых конкурентов в России. Речь идет о премиальном бренде Aito, доля которого продолжит расти. Официальным и эксклюзивным дистрибьютором в России стала компания «МБ Рус», бывшее представительство ушедшего от нас концерна Mercedes-Benz. Бренд Aito появился в 2021 году, это совместный проект телекоммуникационного гиганта Huawei и китайского автопроизводителя Seres. Гибридные кроссоверы Aito M5 (от 5,8 млн рублей) и Aito M7 (от 6,7 млн рублей) уже продаются на российском рынке, а свежий флагман Aito М9 появится у дилеров во второй половине 2024 года. Также отметим, что Aito M7 стал автомобилем 2023 года в Китае по версии пользователей крупнейшей соцсети Weibo.
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14.02.2024, 08:03
Представлен Chrysler Halcyon – единственный в мире автомобиль с неограниченным запасом хода
Компания Chrysler продемонстрировала элегантный концептуальый седан Halcyon с шестью дверями, автопилотом 4-го уровня и умной электрической силовой установкой, которая сможет постоянно подзаряжать аккумулятор в процессе движения, обеспечивая практически неограниченный запас хода.Читать далее
-
14.02.2024, 07:05
Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины
По словам дилеров, дефицит новых автомобилей, образовавшийся в России в 2022 году, глобально преодолен. Главная заслуга принадлежит китайским брендам, которые на протяжении последних двух лет активно заполняли освободившиеся на авторынке ниши.Читать далее
-
13.02.2024, 22:37
Венесуэла обвинила США в краже «Боинга»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто официально обвинил США в сговоре с аргентинскими властями с целью хищения самолета Boeing 747-300. Венесуэльский лайнер был задержан в Аргентине еще летом 2022 года, а на днях местный суд удовлетворил запрос Вашингтона и передал самолет США.Читать далее
-
13.02.2024, 16:59
Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит
Показательный случай произошел в Республике Коми. Суд конфисковал автомобиль у мужчины, которого сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем. Хуже всего, что машина была куплена в кредит.Читать далее
-
13.02.2024, 15:27
Экологи обозлились на мистера Бина. Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электрокаров
Вокруг британского комика Роуэна Аткинсона, известного по роли мистера Бина в одноименном сериале, разгорается громкий скандал. Экоактивисты обвинили его во вредительстве.Читать далее
-
13.02.2024, 13:49
В России запатентован электрический ВАЗ-2107. Он составит компанию электрокару ВАЗ-2104
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения очередного отечественного электрокара с советскими корнями. Патентом защитили дизайн электрической версии ВАЗ-2107.Читать далее
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