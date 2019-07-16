16 июля 2019, 11:42
Названа мощность моторов Mazda CX-30
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Компания Mazda готовится вывести на европейский рынок новый компактный кроссовер CX-30. В преддверии старта продаж японцы рассказали подробнее о технических характеристиках модели.
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Дизельный агрегат Skyactiv-D объемом 1,8 литра выдает 116 лошадиных сил и 270 Нм максимального крутящего момента, доступного в диапазоне от 1 600 до 2 600 об/мин. Расход топлива в зависимости от режима движения составляет 4,1 – 7,3 литра на 100 километров пути.
Бензиновый ряд будет представлен 2,0-литровым «атмосферником» семейства Skyactiv-G. Мощность мотора составляет 122 л.с., а максимальный крутящий момент в 213 Нм достигается при 4 000 об/мин. Кроме того, Mazda CX-30 получит новейший бензиновый двигатель семейства Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия (SPCCI) как на дизельных агрегатах. Его отдача составляет 180 л.с. и 224 Нм момента.
Оба бензиновых мотора снабжены гибридной надстройкой mild hybrid. При торможении стартер-генератор с ременным приводом рекуперирует кинетическую энергию в электрическую в 24-вольтовой литий-ионной батарее и выдает ее обратно при разгоне. Кроме того, при небольших нагрузках два из четырех цилиндров могут отключаться, что дополнительно способствует экономии топлива. В итоге расход бензина находится на уровне от 5,3 до 9,7 литров на «сотню». Все моторы сочетаются как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный. В салонах европейских дилеров Mazda CX-30 появится уже в ближайшее время. Перспективы выхода нового кроссовера на российский рынок пока остаются туманными.
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26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
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