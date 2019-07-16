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16 июля 2019, 11:42

Названа мощность моторов Mazda CX-30

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Компания Mazda готовится вывести на европейский рынок новый компактный кроссовер CX-30. В преддверии старта продаж японцы рассказали подробнее о технических характеристиках модели.
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
Названа мощность моторов Mazda CX 30
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Премьера Mazda CX-30 состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Тогда публике предъявили сам автомобиль, назвали его габариты и немного рассказали о технической «начинке». Но точных характеристик силовых установок тогда не прозвучало. Известно, что кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры равны: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. В европейскую моторную гамму войдут три агрегата – два бензиновых и один дизель.

Дизельный агрегат Skyactiv-D объемом 1,8 литра выдает 116 лошадиных сил и 270 Нм максимального крутящего момента, доступного в диапазоне от 1 600 до 2 600 об/мин. Расход топлива в зависимости от режима движения составляет 4,1 – 7,3 литра на 100 километров пути.

Бензиновый ряд будет представлен 2,0-литровым «атмосферником» семейства Skyactiv-G. Мощность мотора составляет 122 л.с., а максимальный крутящий момент в 213 Нм достигается при 4 000 об/мин. Кроме того, Mazda CX-30 получит новейший бензиновый двигатель семейства Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия (SPCCI) как на дизельных агрегатах. Его отдача составляет 180 л.с. и 224 Нм момента. 

Оба бензиновых мотора снабжены гибридной надстройкой mild hybrid. При торможении стартер-генератор с ременным приводом рекуперирует кинетическую энергию в электрическую в 24-вольтовой литий-ионной батарее и выдает ее обратно при разгоне. Кроме того, при небольших нагрузках два из четырех цилиндров могут отключаться, что дополнительно способствует экономии топлива. В итоге расход бензина находится на уровне от 5,3 до 9,7 литров на «сотню». Все моторы сочетаются как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный. В салонах европейских дилеров Mazda CX-30 появится уже в ближайшее время. Перспективы выхода нового кроссовера на российский рынок пока остаются туманными.


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Названа мощность моторов Mazda CX-30
{{material_125921}}Премьера Mazda CX-30 состоялась в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Тогда публике предъявили сам автомобиль, назвали его габариты и немного рассказали о технической «начинке». Но точных характеристик силовых установок тогда не прозвучало. Известно, что кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture. Его габаритные размеры равны: длина – 4 395 мм, ширина – 1 795 мм, колесная база – 2 655 мм. В европейскую моторную гамму войдут три агрегата – два бензиновых и один дизель.Дизельный агрегат Skyactiv-D объемом 1,8 литра выдает 116 лошадиных сил и 270 Нм максимального крутящего момента, доступного в диапазоне от 1 600 до 2 600 об/мин. Расход топлива в зависимости от режима движения составляет 4,1 – 7,3 литра на 100 километров пути.Бензиновый ряд будет представлен 2,0-литровым «атмосферником» семейства Skyactiv-G. Мощность мотора составляет 122 л.с., а максимальный крутящий момент в 213 Нм достигается при 4 000 об/мин. Кроме того, Mazda CX-30 получит новейший бензиновый двигатель семейства Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия (SPCCI) как на дизельных агрегатах. Его отдача составляет 180 л.с. и 224 Нм момента. Оба бензиновых мотора снабжены гибридной надстройкой mild hybrid. При торможении стартер-генератор с ременным приводом рекуперирует кинетическую энергию в электрическую в 24-вольтовой литий-ионной батарее и выдает ее обратно при разгоне. Кроме того, при небольших нагрузках два из четырех цилиндров могут отключаться, что дополнительно способствует экономии топлива. В итоге расход бензина находится на уровне от 5,3 до 9,7 литров на «сотню». Все моторы сочетаются как с 6-ступенчатой «механикой», так и с «автоматом» того же диапазона. Привод – передний или полный. В салонах европейских дилеров Mazda CX-30 появится уже в ближайшее время. Перспективы выхода нового кроссовера на российский рынок пока остаются туманными.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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