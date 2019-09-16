16 сентября 2019, 12:05
Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
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В апреле японские журналисты сообщали, что внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения дебютирует в октябре на Токийском автосалоне. Сейчас появилась информация, что новинку придется подождать еще минимум год.
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Японские журналисты выяснили дату долгожданной премьеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения ...Читать далее
Новый внедорожник сохранит рамную конструкцию и станет еще более брутальным с массивной решеткой радиатора, крупными воздухозаборниками и хищным прищуром головной оптики. Сзади дизайнерам удалось избежать «перегруза». Массивный задний бампер не утяжеляет корму и выглядит вполне гармонично.
Японские коллеги в очередной раз подтвердили информацию о том, что новый Land Cruiser лишится классических V-образных «восьмерок». Им на смену придут современные 3,5-литровые турбомоторы V6. Появится и новая гибридная версия на основе разработанной специально для модели бензиновой битурбо «шестерки» и пары электромоторов. Ожидаемая суммарная отдача превысит 380 л.с., которыми может похвастаться нынешний Lexus LX570.
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. С тех пор было несколько незначительных рестайлингов, поэтому смена поколения назрела давно. На местном рынке в Японии модель не пользуется большим спросом, зато внедорожник очень любят на Ближнем Востоке и в России.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
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