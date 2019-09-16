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16 сентября 2019, 12:05

Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

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В апреле японские журналисты сообщали, что внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения дебютирует в октябре на Токийском автосалоне. Сейчас появилась информация, что новинку придется подождать еще минимум год.
Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

 

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Японские журналисты выяснили дату долгожданной премьеры внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения ...
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Японский автомобильный портал Best Car сообщил, что Toyota Land Cruiser 300 представят осенью 2020 года. Одновременно издание опубликовало два изображения, воссозданные на основе оригинальных пресс-форм для кузовных элементов нового «Крузака». 

Новый внедорожник сохранит рамную конструкцию и станет еще более брутальным с массивной решеткой радиатора, крупными воздухозаборниками и хищным прищуром головной оптики. Сзади дизайнерам удалось избежать «перегруза». Массивный задний бампер не утяжеляет корму и выглядит вполне гармонично. 

Японские коллеги в очередной раз подтвердили информацию о том, что новый Land Cruiser лишится классических V-образных «восьмерок». Им на смену придут современные 3,5-литровые турбомоторы V6. Появится и новая гибридная версия на основе разработанной специально для модели бензиновой битурбо «шестерки» и пары электромоторов.  Ожидаемая суммарная отдача превысит 380 л.с., которыми может похвастаться нынешний Lexus LX570.
 
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. С тех пор было несколько незначительных рестайлингов, поэтому смена поколения назрела давно. На местном рынке в Японии модель не пользуется большим спросом, зато внедорожник очень любят на Ближнем Востоке и в России. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
Вседорожник
Лучшие рамные внедорожники 2019
Каким образом в список рамных внедорожников попал Pajero, если уже с 3-го поколения он лишился рамы, а сейчас уже 4-е поколение?
Олег
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Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
{{material_126369}}Японский автомобильный портал Best Car сообщил, что Toyota Land Cruiser 300 представят осенью 2020 года. Одновременно издание опубликовало два изображения, воссозданные на основе оригинальных пресс-форм для кузовных элементов нового «Крузака». Новый внедорожник сохранит рамную конструкцию и станет еще более брутальным с массивной решеткой радиатора, крупными воздухозаборниками и хищным прищуром головной оптики. Сзади дизайнерам удалось избежать «перегруза». Массивный задний бампер не утяжеляет корму и выглядит вполне гармонично. Японские коллеги в очередной раз подтвердили информацию о том, что новый Land Cruiser лишится классических V-образных «восьмерок». Им на смену придут современные 3,5-литровые турбомоторы V6. Появится и новая гибридная версия на основе разработанной специально для модели бензиновой битурбо «шестерки» и пары электромоторов.  Ожидаемая суммарная отдача превысит 380 л.с., которыми может похвастаться нынешний Lexus LX570. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года. С тех пор было несколько незначительных рестайлингов, поэтому смена поколения назрела давно. На местном рынке в Японии модель не пользуется большим спросом, зато внедорожник очень любят на Ближнем Востоке и в России. 
2019-09-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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