23 августа 2019, 14:39
Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
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В Москве открылся первый шоу-рум отечественной марки люксовых автомобилей Aurus. На торжественной церемонии, как и было обещано, назвали окончательную цену седана Senat. Он оказался дороже Mercedes-Maybach и Bentley.
Фото: ТАСС
Фото: Александр Ростарчук
Фото: ТАСС
Фото: БизнесOnline
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Компания Aurus привезла на Женевский международный автосалон золотистый седан Senat S600 и черный бронированный ...Читать далее
Пока в шоу-руме выставлен единственный образец Aurus Senat в кузове седан с 4,4-литровым наддувным мотором V8 мощностью около 600 л.с. Автомобиль представлен в базовой комплектации. В качестве опции доступен пакет «Кабинет», который предусматривает «капитанские» кресла во втором ряду, минибар и подстаканники с системой охлаждения/подогревания напитков.
Как сообщил Денис Мантуров, поставки автомобилей Aurus на экспорт начнутся только после запуска их серийного производства на заводе Sollers в Елабуге. Сейчас автомобили выпускают мелкими партиями на мощностях НАМИ. В 2020 году планируют собрать не более 200 экземпляров. Часть из них пополнит правительственный автопарк, часть пойдет на тестовые испытания, остальные поступят в свободную продажу.
Также стало известно, что внедорожник Aurus Komendant представят в августе 2020 года на Международном Московском автосалоне. Серийное производство модели наладят в 2021 году. Ожидается, что внедорожник Komendant станет самой продаваемой моделью линейки Aurus на российском рынке.
Упоминается автосалон Панавто Aurus
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Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
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