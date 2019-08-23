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23 августа 2019, 14:39

Названа официальная цена седана Aurus Senat S600

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В Москве открылся первый шоу-рум отечественной марки люксовых автомобилей Aurus. На торжественной церемонии, как и было обещано, назвали окончательную цену седана Senat. Он оказался дороже Mercedes-Maybach и Bentley.
Названа официальная цена седана Aurus Senat S600

Фото: ТАСС

Названа официальная цена седана Aurus Senat S600

Фото: Александр Ростарчук

Названа официальная цена седана Aurus Senat S600

Фото: ТАСС

Названа официальная цена седана Aurus Senat S600

Фото: БизнесOnline

Названа официальная цена седана Aurus Senat S600

Фото взято из открытых источников

Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
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Первый шоу-рум Aurus открылся сегодня, 23 августа, в Москва-Сити. В торжественной церемонии приняли участие министр промышленности России Денис Мантуров, генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов и гендиректор «Панавто» Кирилл Павлович. На мероприятии, наконец, озвучили официальную цену российской новинки. Базовая версия седана Aurus Senat S600 будет стоить минимум 18 млн рублей. Для сравнения Mercedes-Maybach S650 стоит от 15 млн рублей, а за седан Bentley Flying Spur с мотором W12 (635 л.с.) просят и того меньше – от 14,2 млн рублей.

Пока в шоу-руме выставлен единственный образец Aurus Senat в кузове седан с 4,4-литровым наддувным мотором V8 мощностью около 600 л.с. Автомобиль представлен в базовой комплектации. В качестве опции доступен пакет «Кабинет», который предусматривает «капитанские» кресла во втором ряду, минибар и подстаканники с системой охлаждения/подогревания напитков.

Как сообщил Денис Мантуров, поставки автомобилей Aurus на экспорт начнутся только после запуска их серийного производства на заводе Sollers в Елабуге. Сейчас автомобили выпускают мелкими партиями на мощностях НАМИ. В 2020 году планируют собрать не более 200 экземпляров. Часть из них пополнит правительственный автопарк, часть пойдет на тестовые испытания, остальные поступят в свободную продажу.
 
Также стало известно, что внедорожник Aurus Komendant представят в августе 2020 года на Международном Московском автосалоне. Серийное производство модели наладят в 2021 году. Ожидается, что внедорожник Komendant станет самой продаваемой моделью линейки Aurus на российском рынке.


Упоминается автосалон Панавто Aurus

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Названа официальная цена седана Aurus Senat S600
{{material_125918}}Первый шоу-рум Aurus открылся сегодня, 23 августа, в Москва-Сити. В торжественной церемонии приняли участие министр промышленности России Денис Мантуров, генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов и гендиректор «Панавто» Кирилл Павлович. На мероприятии, наконец, озвучили официальную цену российской новинки. Базовая версия седана Aurus Senat S600 будет стоить минимум 18 млн рублей. Для сравнения Mercedes-Maybach S650 стоит от 15 млн рублей, а за седан Bentley Flying Spur с мотором W12 (635 л.с.) просят и того меньше – от 14,2 млн рублей.Пока в шоу-руме выставлен единственный образец Aurus Senat в кузове седан с 4,4-литровым наддувным мотором V8 мощностью около 600 л.с. Автомобиль представлен в базовой комплектации. В качестве опции доступен пакет «Кабинет», который предусматривает «капитанские» кресла во втором ряду, минибар и подстаканники с системой охлаждения/подогревания напитков.Как сообщил Денис Мантуров, поставки автомобилей Aurus на экспорт начнутся только после запуска их серийного производства на заводе Sollers в Елабуге. Сейчас автомобили выпускают мелкими партиями на мощностях НАМИ. В 2020 году планируют собрать не более 200 экземпляров. Часть из них пополнит правительственный автопарк, часть пойдет на тестовые испытания, остальные поступят в свободную продажу. Также стало известно, что внедорожник Aurus Komendant представят в августе 2020 года на Международном Московском автосалоне. Серийное производство модели наладят в 2021 году. Ожидается, что внедорожник Komendant станет самой продаваемой моделью линейки Aurus на российском рынке.
2019-08-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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