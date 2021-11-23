Названа предварительная дата премьеры обновленной Lada Vesta
Первые машины будут, по традиции, предназначены для презентаций и журналистских тест-драйвов. Одновременно начнется формирование товарных запасов, чтобы к старту официальных продаж у покупателей был выбор по моделям, комплектациям и цветам. Процесс может растянуться на пару месяцев, поэтому «живые» продажи начнутся не раньше мая 2022 года.
Семейство Lada Vesta выпускается с 2015 года. Сейчас в него входят седан и универсал, их кросс-версии и «заряженный» седан Vesta Sport. Базовый седан со 106-сильным мотором и «механикой» стоит от 795 900 рублей. Ожидается, что рестайлинговые машины получат иные бамперы, новую решетку радиатора и пару патрубков выпускной системы, а также светодиодную оптику, большой вертикальный экран медиасистемы и новую приборную панель.
- 740 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 710 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 760 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 790 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 410 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 297 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2021 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 595 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 007 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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