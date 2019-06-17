17 июня 2019, 09:36
Названа реальная дальность хода электромобилей
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По мере совершенствования технологий электрокары постепенно превращаются из экстравагантного нишевого транспортного средства в полноценную замену автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Но проблема запаса хода между подзарядками остается актуальной до сих пор.
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Лучший результат продемонстрировал электрический кроссовер Hyundai Kona, который смог проехать 417 километров. При этом корейский автомобиль оснащен не самой емкой батареей (64 кВт-ч), да и стоит он вполне приемлемо – менее 40 тысяч евро (2,9 млн рублей). Второе место досталось кроссоверу Jaguar I-Pace, который оснащен батареей емкостью 90 кВт-ч. Его показатель чуть меньше, чем у Kona - 407 километров. Зато у британского электрокара есть функция экспресс-зарядки. Замыкает тройку лидеров еще один «кореец» - Kia e-Niro с запасом хода в 407 километров. Он построен на одной платформе с Kona и имеет с ней общую силовую установку и батарею. Но кроссовер Kia чуть тяжелее Hyundai Kona, поэтому запас хода у него меньше.
Tesla Model X (P100D) заняла лишь четвертое место – 375 километров. При этом стоит электрокар более 110 тыс. евро, что делает его одним из самых дорогих электрокаров на европейском рынке. На пятом месте базовая Tesla Model S с батареей емкостью 75 кВт-ч и запасом хода 328 километров. Кроме того, в ТОП-10 вошли Audi e-tron (315 км), BMW i3 (266 км), базовый Hyundai Kona 39кВт-ч (254 км), Renault Zoe R110 (235 км) и Nissan Leaf (206 км).
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Комментарии пользователей
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Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Это пишет Зилант Авто
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
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