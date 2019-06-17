17 июня 2019, 09:36

Названа реальная дальность хода электромобилей

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По мере совершенствования технологий электрокары постепенно превращаются из экстравагантного нишевого транспортного средства в полноценную замену автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Но проблема запаса хода между подзарядками остается актуальной до сих пор.
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
Названа реальная дальность хода электромобилей
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Усугубляет ситуацию разнообразие методик измерения, результаты которых у одного и того же электрокара могут ощутимо различаться. Журналисты издания What Car? проверили запас хода без подзарядки у десяти наиболее популярных на рынке моделей и выяснили, кто из них сможет проехать дальше.

Лучший результат продемонстрировал электрический кроссовер Hyundai Kona, который смог проехать 417 километров. При этом корейский автомобиль оснащен не самой емкой батареей (64 кВт-ч), да и стоит он вполне приемлемо – менее 40 тысяч евро (2,9 млн рублей). Второе место досталось кроссоверу Jaguar I-Pace, который оснащен батареей емкостью 90 кВт-ч. Его показатель чуть меньше, чем у Kona - 407 километров. Зато у британского электрокара есть функция экспресс-зарядки. Замыкает тройку лидеров еще один «кореец» - Kia e-Niro с запасом хода в 407 километров. Он построен на одной платформе с Kona и имеет с ней общую силовую установку и батарею. Но кроссовер Kia чуть тяжелее Hyundai Kona, поэтому запас хода у него меньше.

Tesla Model X (P100D) заняла лишь четвертое место – 375 километров. При этом стоит электрокар более 110 тыс. евро, что делает его одним из самых дорогих электрокаров на европейском рынке. На пятом месте базовая Tesla Model S с батареей емкостью 75 кВт-ч и запасом хода 328 километров. Кроме того, в ТОП-10 вошли Audi e-tron (315 км), BMW i3 (266 км), базовый Hyundai Kona 39кВт-ч (254 км), Renault Zoe R110 (235 км) и Nissan Leaf (206 км).

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Нужны ли такие девушки которые ведутся только на машины?) ) Хотя, если на субару клюнет, значит и сама скорее всего из "просвещенных", и толк в машинах знает. С такой явно есть, о чем пообщаться автолюбителю, ибо субари, они как говорится "созданы инженерами", о них можно говорить бесконечно :)
Саня
Альтернатива Набережные Челны | отзывы
Это пишет Зилант Авто
Вадим
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
А значит можно и НАКРУТИТЬ и содрать с продавца денег
Леонид
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Названа реальная дальность хода электромобилей
{{material_126764}}Усугубляет ситуацию разнообразие методик измерения, результаты которых у одного и того же электрокара могут ощутимо различаться. Журналисты издания What Car? проверили запас хода без подзарядки у десяти наиболее популярных на рынке моделей и выяснили, кто из них сможет проехать дальше.Лучший результат продемонстрировал электрический кроссовер Hyundai Kona, который смог проехать 417 километров. При этом корейский автомобиль оснащен не самой емкой батареей (64 кВт-ч), да и стоит он вполне приемлемо – менее 40 тысяч евро (2,9 млн рублей). Второе место досталось кроссоверу Jaguar I-Pace, который оснащен батареей емкостью 90 кВт-ч. Его показатель чуть меньше, чем у Kona - 407 километров. Зато у британского электрокара есть функция экспресс-зарядки. Замыкает тройку лидеров еще один «кореец» - Kia e-Niro с запасом хода в 407 километров. Он построен на одной платформе с Kona и имеет с ней общую силовую установку и батарею. Но кроссовер Kia чуть тяжелее Hyundai Kona, поэтому запас хода у него меньше.Tesla Model X (P100D) заняла лишь четвертое место – 375 километров. При этом стоит электрокар более 110 тыс. евро, что делает его одним из самых дорогих электрокаров на европейском рынке. На пятом месте базовая Tesla Model S с батареей емкостью 75 кВт-ч и запасом хода 328 километров. Кроме того, в ТОП-10 вошли Audi e-tron (315 км), BMW i3 (266 км), базовый Hyundai Kona 39кВт-ч (254 км), Renault Zoe R110 (235 км) и Nissan Leaf (206 км).
2019-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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