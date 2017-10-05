Названа рублевая цена обновленного Range Rover Sport
Отечественные покупатели смогут выбирать из нескольких модификаций автомобиля. Так, в России будет представлен Range Rover Sport с 3-литровыми «дизелями» на 249 и 306 л.с. Также моторная линейка дополнится 4,4-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и 3-литровым «компрессором», отдача которых составляет 340 и 280 «лошадей» соответственно. Кроме того, планируются поставки топовой версии автомобиля с 5-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Силовая отдача этого двигателя равняется 525 л.с.
«Заряженная» модификация SVR оснащена улучшенным компрессионным двигателем V8, отдача которого возросла с 550 до 575 «лошадей». «Начинка» позволяет развивать скорость 100 км/ч за 4,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем показатели прошлой версии. За это исполнение придется заплатить не менее 8 748 000 рублей.
Гибридная версия, получившая индекс P400e, в России продаваться не будет. Силовой агрегат этой модели представлен 2-литровым бензиновым двигателем, парой которому выступил 116-сильный электромотор. Автомобиль обладает системой полного привода.
Старт продаж намечен на февраль 2018 года. Российские дилеры уже готовы к приему предварительных заказов.
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