5 октября 2017, 14:30

Названа рублевая цена обновленного Range Rover Sport

Компания обозначила стоимость и сроки появления рестайлингового Range Rover Sport на отечественном рынке. В Россию приедет несколько модификаций, в том числе и топовая версия внедорожника с двигателем на 575 «лошадей».
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По сообщению британской марки, цена обновленной модели стартует с 5 505 000 рублей. Новинка отличается от предшественника более узкой решеткой радиатора и видоизмененной головной оптикой со светодиодными элементами. Также автомобиль получил передний бампер нового дизайна и модернизированные воздухозаборники, что улучшило охлаждение двигателя. Центральная консоль оснащена дополнительным монитором, выполненным в едином стиле с паркетником Range Rover Velar.

Отечественные покупатели смогут выбирать из нескольких модификаций автомобиля. Так, в России будет представлен Range Rover Sport с 3-литровыми «дизелями» на 249 и 306 л.с. Также моторная линейка дополнится 4,4-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и 3-литровым «компрессором», отдача которых составляет 340 и 280 «лошадей» соответственно. Кроме того, планируются поставки топовой версии автомобиля с 5-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Силовая отдача этого двигателя равняется 525 л.с.

«Заряженная» модификация SVR оснащена улучшенным компрессионным двигателем V8, отдача которого возросла с 550 до 575 «лошадей». «Начинка» позволяет развивать скорость 100 км/ч за 4,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем показатели прошлой версии. За это исполнение придется заплатить не менее 8 748 000 рублей.

Гибридная версия, получившая индекс P400e, в России продаваться не будет. Силовой агрегат этой модели представлен 2-литровым бензиновым двигателем, парой которому выступил 116-сильный электромотор. Автомобиль обладает системой полного привода.

Старт продаж намечен на февраль 2018 года. Российские дилеры уже готовы к приему предварительных заказов.

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Отзывы по теме
Land Rover обновила Range Rover Sport
Вроде только фары и решетку обновили, а выглядит координально посвежевшим
Алекс
ММАС-2014: Range Rover Sport SVR добрался до России
Супер) то что надо) !
Сергей2225
Jaguar Land Rover получила престижные награды
оценка 10
gena255
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Названа рублевая цена обновленного Range Rover Sport
{{material_121231}}По сообщению британской марки, цена обновленной модели стартует с 5 505 000 рублей. Новинка отличается от предшественника более узкой решеткой радиатора и видоизмененной головной оптикой со светодиодными элементами. Также автомобиль получил передний бампер нового дизайна и модернизированные воздухозаборники, что улучшило охлаждение двигателя. Центральная консоль оснащена дополнительным монитором, выполненным в едином стиле с паркетником Range Rover Velar.Отечественные покупатели смогут выбирать из нескольких модификаций автомобиля. Так, в России будет представлен Range Rover Sport с 3-литровыми «дизелями» на 249 и 306 л.с. Также моторная линейка дополнится 4,4-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и 3-литровым «компрессором», отдача которых составляет 340 и 280 «лошадей» соответственно. Кроме того, планируются поставки топовой версии автомобиля с 5-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Силовая отдача этого двигателя равняется 525 л.с.«Заряженная» модификация SVR оснащена улучшенным компрессионным двигателем V8, отдача которого возросла с 550 до 575 «лошадей». «Начинка» позволяет развивать скорость 100 км/ч за 4,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем показатели прошлой версии. За это исполнение придется заплатить не менее 8 748 000 рублей.Гибридная версия, получившая индекс P400e, в России продаваться не будет. Силовой агрегат этой модели представлен 2-литровым бензиновым двигателем, парой которому выступил 116-сильный электромотор. Автомобиль обладает системой полного привода.Старт продаж намечен на февраль 2018 года. Российские дилеры уже готовы к приему предварительных заказов.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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