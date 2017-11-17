17 ноября 2017, 11:11

Названа рублевая стоимость BMW M5

Россияне смогут купить «заряженный» седан BMW M5 за минимальные 6,7 млн рублей. Автомобиль предложат с 4,4-литровым битурбированным агрегатом V8, мощность которого составляет 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента.
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  Названа рублевая стоимость BMW M5 BMW M5 Названа рублевая стоимость BMW M5 BMW M5 Названа рублевая стоимость BMW M5
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В паре с двигателем выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – полный, с возможностью отключения передней оси и активным задним M-дифференциалом.

С таким набором с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а отметку в 200 км/ч машина способна достичь за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за доплату можно оснастить седан спортивным пакетом опций M Driver’s Package, позволяющим сдвинуть порог до 305 км/ч.

Полный перечень оснащения новинки и прайс станут известны ближе к официальной дате продаж. Всего на российском авторынке будет представлено несколько экземпляров модели.

Комплектации и технические характеристики

BMW M5 4.4 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин560
Объем двигателя4395
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Городской цикл14.0
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.9
ТопливоАИ-95
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Названа рублевая стоимость BMW M5
В паре с двигателем выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – полный, с возможностью отключения передней оси и активным задним M-дифференциалом.С таким набором с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а отметку в 200 км/ч машина способна достичь за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за доплату можно оснастить седан спортивным пакетом опций M Driver’s Package, позволяющим сдвинуть порог до 305 км/ч.Полный перечень оснащения новинки и прайс станут известны ближе к официальной дате продаж. Всего на российском авторынке будет представлено несколько экземпляров модели.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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