17 ноября 2017, 11:11
Названа рублевая стоимость BMW M5
Россияне смогут купить «заряженный» седан BMW M5 за минимальные 6,7 млн рублей. Автомобиль предложат с 4,4-литровым битурбированным агрегатом V8, мощность которого составляет 600 л. с. и 750 Нм крутящего момента.
В паре с двигателем выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – полный, с возможностью отключения передней оси и активным задним M-дифференциалом.
С таким набором с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а отметку в 200 км/ч машина способна достичь за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за доплату можно оснастить седан спортивным пакетом опций M Driver’s Package, позволяющим сдвинуть порог до 305 км/ч.
Полный перечень оснащения новинки и прайс станут известны ближе к официальной дате продаж. Всего на российском авторынке будет представлено несколько экземпляров модели.
С таким набором с места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а отметку в 200 км/ч машина способна достичь за 11,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за доплату можно оснастить седан спортивным пакетом опций M Driver’s Package, позволяющим сдвинуть порог до 305 км/ч.
Полный перечень оснащения новинки и прайс станут известны ближе к официальной дате продаж. Всего на российском авторынке будет представлено несколько экземпляров модели.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M5 4.4 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|560
|Объем двигателя
|4395
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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