17 октября 2017, 19:15

Названа стоимость обновленного Land Cruiser Prado

Компания Toyota объявила рублевые цены на рестайлинговый внедорожник Land Cruiser Prado. Модель дебютировала на автосалоне во Франкфурте. По сравнению с предшественником, автомобиль стал дороже на 200 000 рублей.
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  Названа стоимость обновленного Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Названа стоимость обновленного Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado Названа стоимость обновленного Land Cruiser Prado
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Toyota Land Cruiser Prado
Выпускается с 1990 г.
Новый от 1 939 000 до 3 848 000 Р
Отзывов: 4
Под капотом обновленного «проходимца» разместился 2,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 163 л.с. Агрегат работает в паре с 5-скоростной механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Также покупателям доступна версия с 2,8-литровым турбодизелем, мощность которого составила 177 «лошадей».

Еще одна модификация предполагает оснащение 4-литровым мотором V6 c отдачей в 249 л.с. Более мощные двигатели сочетаются только с автоматической коробкой передач. Все версии автомобиля обладают системой постоянного полного привода.

В стандартной комплектации список доступного оборудования включает светодиодные ходовые огни, датчик света, электрические стеклоподъемники, кондиционер, систему распределения тормозных усилий, центральный дифференциал повышенного трения Torsen, фронтальные и боковые подушки безопасности и резиновые коврики.

Дизельная версия Land Cruiser Prado предложена покупателям по цене от 2 853 000 рублей. Эта комплектация предполагает оснащение круиз-контролем, помощником при спуске и подъеме, принудительной блокировкой заднего дифференциала и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином.

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Самая «богатая» модификация Lux Safety будет представлена в 5- и в 7-местном исполнении. С дизельным двигателем внедорожник будет стоить не менее 3 957 000 рублей, а с бензиновым - 3 994 000 рублей.

От предшественника ресталинговая версия Toyota Land Cruiser Prado отличается видоизмененной радиаторной решеткой и иным капотом. Создатели изменили форму фар головного света и «противотуманок». Также рестайлинговый внедорожник получил новую центральную консоль и рулевое колесо, заимствованное у старшей модели Land Cruiser 200.

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Названа стоимость обновленного Land Cruiser Prado
{{model_1292}}Под капотом обновленного «проходимца» разместился 2,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 163 л.с. Агрегат работает в паре с 5-скоростной механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Также покупателям доступна версия с 2,8-литровым турбодизелем, мощность которого составила 177 «лошадей».Еще одна модификация предполагает оснащение 4-литровым мотором V6 c отдачей в 249 л.с. Более мощные двигатели сочетаются только с автоматической коробкой передач. Все версии автомобиля обладают системой постоянного полного привода.В стандартной комплектации список доступного оборудования включает светодиодные ходовые огни, датчик света, электрические стеклоподъемники, кондиционер, систему распределения тормозных усилий, центральный дифференциал повышенного трения Torsen, фронтальные и боковые подушки безопасности и резиновые коврики.Дизельная версия Land Cruiser Prado предложена покупателям по цене от 2 853 000 рублей. Эта комплектация предполагает оснащение круиз-контролем, помощником при спуске и подъеме, принудительной блокировкой заднего дифференциала и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином.{{material_120930}}За 4-литровый внедорожник придется заплатить от 3 205 000 до 3 994 000 руб. Топовое исполнение включает пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense. В этот набор входит адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтальных столкновений, ассистент контроля рядности движения, опция распознания дорожных знаков и адаптивная головная оптика.Самая «богатая» модификация Lux Safety будет представлена в 5- и в 7-местном исполнении. С дизельным двигателем внедорожник будет стоить не менее 3 957 000 рублей, а с бензиновым - 3 994 000 рублей.От предшественника ресталинговая версия Toyota Land Cruiser Prado отличается видоизмененной радиаторной решеткой и иным капотом. Создатели изменили форму фар головного света и «противотуманок». Также рестайлинговый внедорожник получил новую центральную консоль и рулевое колесо, заимствованное у старшей модели Land Cruiser 200.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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