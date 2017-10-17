Названа стоимость обновленного Land Cruiser Prado
Еще одна модификация предполагает оснащение 4-литровым мотором V6 c отдачей в 249 л.с. Более мощные двигатели сочетаются только с автоматической коробкой передач. Все версии автомобиля обладают системой постоянного полного привода.
В стандартной комплектации список доступного оборудования включает светодиодные ходовые огни, датчик света, электрические стеклоподъемники, кондиционер, систему распределения тормозных усилий, центральный дифференциал повышенного трения Torsen, фронтальные и боковые подушки безопасности и резиновые коврики.
Дизельная версия Land Cruiser Prado предложена покупателям по цене от 2 853 000 рублей. Эта комплектация предполагает оснащение круиз-контролем, помощником при спуске и подъеме, принудительной блокировкой заднего дифференциала и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым тачскрином.
Самая «богатая» модификация Lux Safety будет представлена в 5- и в 7-местном исполнении. С дизельным двигателем внедорожник будет стоить не менее 3 957 000 рублей, а с бензиновым - 3 994 000 рублей.
От предшественника ресталинговая версия Toyota Land Cruiser Prado отличается видоизмененной радиаторной решеткой и иным капотом. Создатели изменили форму фар головного света и «противотуманок». Также рестайлинговый внедорожник получил новую центральную консоль и рулевое колесо, заимствованное у старшей модели Land Cruiser 200.
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