20 ноября 2017, 21:10

Название для строящегося моста в Крым выберут россияне

Соответствующее онлайн-голосование открылось на специальном сайте http://назовимост.рф/. Для голосования надо будет пройти авторизацию через соцсети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту.
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На выбор предлагается 5 вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс РФ после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

Кроме 5 предложенных вариантов предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.

Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Справка: мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает 2 параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.

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Название для строящегося моста в Крым выберут россияне
На выбор предлагается 5 вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс РФ после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. Кроме 5 предложенных вариантов предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.Справка: мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает 2 параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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