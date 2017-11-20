Название для строящегося моста в Крым выберут россияне
На выбор предлагается 5 вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил организатор голосования – Минтранс РФ после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.
Кроме 5 предложенных вариантов предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием.
Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Справка: мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает 2 параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.
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