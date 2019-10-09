Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 октября 2019, 07:25

Названо имя нового главы Nissan

  • 66
  • 0
Компания Nissan объявила о новых назначениях. Генеральным директором компании стал Макото Усида, который пришел на место отправленного в отставку Хирото Саикавы. Пост главного операционного директора Nissan занял Ашвани Гупту, которого переманили из Mitsubishi.
Названо имя нового главы Nissan

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Глава компании Nissan Motor Хирото Саикава покинул пост на фоне обвинений в злоупотреблении служебным положением ...
Читать далее
Компания Nissan в третий раз за последние три года вынуждена была искать нового руководителя. Вслед за Карлосом Гоном из-за обвинений в злоупотреблении занимаемым положением свой пост 16 сентября покинул Хирото Саикава. 

В списке возможных кандидатов значилось 10 фамилий. Совет директоров проанализировал личные и деловые качества каждого из претендентов и остановил свой выбор на 53-летнем Макото Усида. Совет директоров счел Усиду правильным человеком, который сможет повести компанию вперед, заявил председатель совета Ясуси Кимура. Макото Усида работает в Nissan с 2003 года. В прошлом году он возглавил китайское подразделение компании и совместное предприятие Dongfeng-Nissan.

Кроме того, был назначен новый операционный директор Nissan. Им стал индиец Ашвани Гупта, который до сих пор занимал аналогичную позицию в компании Mitsubishi Motors. Его заместителем будет старший вице-президент Nissan Юн Секи. Все назначенные топ-менеджеры Nissan вступят в должности не позднее 1 января 2020 года. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Цитата:| Кому: diw Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас не было что турбина как будто чихает когда после оборотов сбрасываешь
Роман
Форум Nissan Vanette
Цитата:| Кому: Богдан вибераеш каленвал 0 зуб на ремне грм и наченаеш считать 0 1 62 это на распред вал- аппаратура 89зуб
сергеи
Форум Nissan Juke
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Ольга
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ниссан
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названо имя нового главы Nissan
{{material_127554}}Компания Nissan в третий раз за последние три года вынуждена была искать нового руководителя. Вслед за Карлосом Гоном из-за обвинений в злоупотреблении занимаемым положением свой пост 16 сентября покинул Хирото Саикава. В списке возможных кандидатов значилось 10 фамилий. Совет директоров проанализировал личные и деловые качества каждого из претендентов и остановил свой выбор на 53-летнем Макото Усида. Совет директоров счел Усиду правильным человеком, который сможет повести компанию вперед, заявил председатель совета Ясуси Кимура. Макото Усида работает в Nissan с 2003 года. В прошлом году он возглавил китайское подразделение компании и совместное предприятие Dongfeng-Nissan.Кроме того, был назначен новый операционный директор Nissan. Им стал индиец Ашвани Гупта, который до сих пор занимал аналогичную позицию в компании Mitsubishi Motors. Его заместителем будет старший вице-президент Nissan Юн Секи. Все назначенные топ-менеджеры Nissan вступят в должности не позднее 1 января 2020 года. 
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Ставрополь Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.