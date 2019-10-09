9 октября 2019, 07:25
Названо имя нового главы Nissan
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Компания Nissan объявила о новых назначениях. Генеральным директором компании стал Макото Усида, который пришел на место отправленного в отставку Хирото Саикавы. Пост главного операционного директора Nissan занял Ашвани Гупту, которого переманили из Mitsubishi.
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В списке возможных кандидатов значилось 10 фамилий. Совет директоров проанализировал личные и деловые качества каждого из претендентов и остановил свой выбор на 53-летнем Макото Усида. Совет директоров счел Усиду правильным человеком, который сможет повести компанию вперед, заявил председатель совета Ясуси Кимура. Макото Усида работает в Nissan с 2003 года. В прошлом году он возглавил китайское подразделение компании и совместное предприятие Dongfeng-Nissan.
Кроме того, был назначен новый операционный директор Nissan. Им стал индиец Ашвани Гупта, который до сих пор занимал аналогичную позицию в компании Mitsubishi Motors. Его заместителем будет старший вице-президент Nissan Юн Секи. Все назначенные топ-менеджеры Nissan вступят в должности не позднее 1 января 2020 года.
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