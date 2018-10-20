20 октября 2018, 23:04

Названы 10 крупнейших региональных моторынков

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С января по сентябрь 2018 года продажи новых мотоциклов в России выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, где в нашей стране чаще покупают новые мотоциклы.
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За девять месяцев 2018 года в России было продано 8,6 тыс. новых мотоциклов. Более 40% из них обрели владельцев в Москве (2,4 тыс экз.) и Московской области (1,2 тыс. экз.). Причем, если в среднем по стране рост продаж составил 28%, то в Подмосковье с начала года стали покупать на 34% новых байков больше. Далее идет Петербург, где было продано 563 новых мотоцикла (+16%). На четвертой строчке оказались байкеры Свердловской области (386 экз., +43%), на пятой – Краснодарский край (269 экз., +23%).

Кроме того, в десятку крупнейших рынков новых мотоциклов вошли Ростовская (167 экз.; +22%), Иркутская (139 экз.; +111%), Владимирская (134 экз.; +58%) области и Красноярский край (124 экз.; +10%). В большинстве российских регионов продажи новых мотоциклов демонстрировали устойчивый рост. Падение спроса было отмечено только в 11 субъектах, например, в Еврейской автономной области и в Калининградской области. Но объемы продаж в таких «негативных» регионах невелики, поэтому они не оказали существенного влияния на картину в целом.

По собственной информации 110km.ru
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Названы 10 крупнейших региональных моторынков
{{material_124094}}За девять месяцев 2018 года в России было продано 8,6 тыс. новых мотоциклов. Более 40% из них обрели владельцев в Москве (2,4 тыс экз.) и Московской области (1,2 тыс. экз.). Причем, если в среднем по стране рост продаж составил 28%, то в Подмосковье с начала года стали покупать на 34% новых байков больше. Далее идет Петербург, где было продано 563 новых мотоцикла (+16%). На четвертой строчке оказались байкеры Свердловской области (386 экз., +43%), на пятой – Краснодарский край (269 экз., +23%).Кроме того, в десятку крупнейших рынков новых мотоциклов вошли Ростовская (167 экз.; +22%), Иркутская (139 экз.; +111%), Владимирская (134 экз.; +58%) области и Красноярский край (124 экз.; +10%). В большинстве российских регионов продажи новых мотоциклов демонстрировали устойчивый рост. Падение спроса было отмечено только в 11 субъектах, например, в Еврейской автономной области и в Калининградской области. Но объемы продаж в таких «негативных» регионах невелики, поэтому они не оказали существенного влияния на картину в целом.
2018-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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