20 октября 2018, 23:04
Названы 10 крупнейших региональных моторынков
- 204
- 0
С января по сентябрь 2018 года продажи новых мотоциклов в России выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, где в нашей стране чаще покупают новые мотоциклы.
Ранее мы писали
Мотоциклы проекта «Кортеж», премьера которых ожидается в 2019 году, поступят в свободную продажу. Работу над ...Читать далее
Кроме того, в десятку крупнейших рынков новых мотоциклов вошли Ростовская (167 экз.; +22%), Иркутская (139 экз.; +111%), Владимирская (134 экз.; +58%) области и Красноярский край (124 экз.; +10%). В большинстве российских регионов продажи новых мотоциклов демонстрировали устойчивый рост. Падение спроса было отмечено только в 11 субъектах, например, в Еврейской автономной области и в Калининградской области. Но объемы продаж в таких «негативных» регионах невелики, поэтому они не оказали существенного влияния на картину в целом.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Ретро-тест Lancia Kappa: респектабельная синьора
03.10.2018, 12:19
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Ретро-тест Lancia Kappa: респектабельная синьора
03.10.2018, 12:19
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хороший автосервис, пользуюсь их услугами не первый год, за это время, перебрал старого соболя, а потом сдал его по трейд-ин и купил себе новый, ТО прохожу здесь, на не гарантийный ремонт делают скидку.
Приобрел новый авто Hyundai Solaris 2018г. 1.6л АКПП комплектация Comfort. Приобретал у официального дилера Hyundai ВОСТОК-АВТО Жукова, по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 8 (ул. Портовая д. 15, лит. Б) . По телефону пообщавшись с менеджером Шевченко Артемом была озвучена сумма ...
Недавно получил С категорию и естественно не просто так я её получал. Хотел пересесть с газели на машину побольше и выбор пал на новый газон некст. Долго искал куда обратиться и решил приехать сначала сюда. Как зашёл, тут же продавцы взяли меня под руки и привели к новой машине. Естественно после долгих ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве