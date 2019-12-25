25 декабря 2019, 00:01
Названы 10 самых распространенных марок LCV в России
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В России зарегистрировано 4,1 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). Львиная доля транспортных средств в данном сегменте носит на капоте шильдик «ГАЗ». На продукцию Горьковского автозавода приходится более 40% автомобилей LCV.
Фото: auto.vesti.ru
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Второе место занимает УАЗ с результатом 667,7 тыс. автомобилей. В сумме на две лидирующие марки приходится более половины отечественного LCV-сегмента (56,8%). На третьем месте со значительным отставанием идет японская Toyota (252,4 тыс. экз.). Ее легкие грузовички и микроавтобусы наиболее востребованы в России среди всех иностранных брендов.
Четвертая строчка досталась немецкому Volkswagen (217,7 тыс. экз.). Замыкает первую пятерку американский Ford (172,9 тыс. экз.). Кроме того, в ТОП-10 самых распространенных в России марок LCV-сегмента вошли: Mercedes-Benz (160,3 тыс. экз.), «ИЖ» (151,2 тыс. экз.), Nissan (115,9 тыс. экз.), Hyundai (107,2 тыс. экз.) и Fiat (96,6 тыс. экз.).
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