25 мая 2019, 16:17
Названы 10 вещей, которые должен знать каждый автовладелец
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Если еще лет 20 - 30 назад автомобиль был настоящим членом семьи, то сейчас некоторые автовладельцы имеют смутные представления о его устройстве и регламенте обслуживания. Главное – вовремя заливать топливо. Эксперты решили, что не лишним будет напомнить основные моменты, на которые следует обращаться внимание при эксплуатации автомобиля.
Журналисты издания SpeedMe.Ru решили провести своего рода ликбез. Они подготовили 10 советов, которые помогут автовладельцам содержать автомобиль в хорошем состоянии. Прежде всего, необходимо обратить внимание на моторное масло – правильно выбрать марку, следить за уровнем масла в двигателе и регулярно проводить его замену. Помимо моторного масла, необходимо следить за другими технологическими жидкостями автомобиля: охлаждающей жидкостью, маслом КПП, жидкостью гидроусилителя руля, тормозной жидкостью. Их надо вовремя доливать или заменять в соответствии с рекомендованными производителем интервалами.
Регулярно проверяйте давление в шинах. Поддержание правильного давления позволяет продлить срок их службы и снизить расход топлива. Чрезмерное давление приводит к более острой передаче всех неровностей и повышенной нагрузке на подвеску. Низкое давление, напротив, приводит к снижению мощности машины, повышению расхода топлива и увеличению износа шин. В каждом автомобиле должно быть запасное колесо/докатка и домкрат. Не лишним будет периодически проверять давление в «запаске», исправность ее клапана и отсутствие механических повреждений.
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• Буксировочный трос
• Электрические кабели
• Огнетушитель
• Датчик давления в шинах
• Аптечка первой помощи
• Перчатки
• Плащ
• Зонтик
• Кусок ткани
• Скотч
• Фонарик
• Теплое одеяло
Регулярно проверяйте эффективность тормозов. Обратите внимание, вибрирует ли рулевое колесо при нажатии на педаль тормоза. Это может стать косвенным признаком проблем с тормозной системой. Следите за состоянием передних фар и задних фонарей и своевременно меняйте перегоревшие лампы. Еще один важный нюанс – щетки стеклоочистителя. Со временем, их резина становится жестче из-за перепадов температур и перестает очищать лобовое стекло должным образом. Обычно рекомендуется менять щетки раз в полгода.
Не пренебрегайте установленными регламентом интервалами ТО. График технического обслуживания автопроизводитель указывает в руководстве по эксплуатации. Соблюдайте его даже если машина находится в хорошем состоянии. Своевременная смена жидкостей, сход/развал колес и замена фильтров необходимы для бесперебойной работы вашего автомобиля. И, наконец, последнее – найдите хорошего механика, квалифицированного и ответственного специалиста, который будет хорошо знать именно ваш автомобиль.
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