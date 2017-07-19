19 июля 2017, 12:15

Названы 5 лучших кроссоверов для России

Отечественный автомобильный рынок набирает обороты: количество продаж растет с каждым месяцем. Это дало автопроизводителям сигнал о том, что пора сделать российский авторынок более насыщенным и разнообразным. В продаже появляются новые комплектации и модели кроссоверов и внедорожников. Эксперты составили рейтинг из 5 наиболее подходящих для России представителей сегмента SUV.
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  Названы 5 лучших кроссоверов для России Названы 5 лучших кроссоверов для России Названы 5 лучших кроссоверов для России Названы 5 лучших кроссоверов для России
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Открывают рейтинг DFM АХ7, созданный на платформе Nissan Qashqai, и недавно выпущенный премиальный кроссовер Jaguar E-Pace, продажи которого начнутся только весной 2018 года. Им эксперты присудили четвертое и пятое место соответственно.

Третье место досталось Peugeot 3008, который составители рейтинга отнесли к сегменту премиум. Его выделили среди прочих благодаря ориентации на молодое поколение и наличию множества опций даже в базовой комплектации.

«Серебро» получил паркетник Mazda CX-5 нового поколения. На российском рынке он появился совсем недавно и доступен с двумя вариантами двигателей - 150- и 192-сильным агрегатом и полным приводом. При этом силовая установка Skyactive дает владельцам возможность пользоваться экономичными и проверенными двигателями. На первом месте рейтинга оказался корейский кроссовер KIA Soul.

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| Кому: Vik это уже побогаче)
Роман Истов
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Названы 5 лучших кроссоверов для России
{{material_120078}}Открывают рейтинг DFM АХ7, созданный на платформе Nissan Qashqai, и недавно выпущенный премиальный кроссовер Jaguar E-Pace, продажи которого начнутся только весной 2018 года. Им эксперты присудили четвертое и пятое место соответственно.Третье место досталось Peugeot 3008, который составители рейтинга отнесли к сегменту премиум. Его выделили среди прочих благодаря ориентации на молодое поколение и наличию множества опций даже в базовой комплектации.«Серебро» получил паркетник Mazda CX-5 нового поколения. На российском рынке он появился совсем недавно и доступен с двумя вариантами двигателей - 150- и 192-сильным агрегатом и полным приводом. При этом силовая установка Skyactive дает владельцам возможность пользоваться экономичными и проверенными двигателями. На первом месте рейтинга оказался корейский кроссовер KIA Soul.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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