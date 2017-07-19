19 июля 2017, 12:15
Названы 5 лучших кроссоверов для России
Отечественный автомобильный рынок набирает обороты: количество продаж растет с каждым месяцем. Это дало автопроизводителям сигнал о том, что пора сделать российский авторынок более насыщенным и разнообразным. В продаже появляются новые комплектации и модели кроссоверов и внедорожников. Эксперты составили рейтинг из 5 наиболее подходящих для России представителей сегмента SUV.
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Третье место досталось Peugeot 3008, который составители рейтинга отнесли к сегменту премиум. Его выделили среди прочих благодаря ориентации на молодое поколение и наличию множества опций даже в базовой комплектации.
«Серебро» получил паркетник Mazda CX-5 нового поколения. На российском рынке он появился совсем недавно и доступен с двумя вариантами двигателей - 150- и 192-сильным агрегатом и полным приводом. При этом силовая установка Skyactive дает владельцам возможность пользоваться экономичными и проверенными двигателями. На первом месте рейтинга оказался корейский кроссовер KIA Soul.
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17.07.2017, 18:20
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
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