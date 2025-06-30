Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
Следом за «Легендой» идет Lada Niva Travel, чуть более современная и ориентированная на семейное использование. Минимальная цена этой версии составляет 1 314 000 рублей. У нее увеличенный до 220 мм дорожный просвет, а также расширенный набор оборудования: обогреваемые зеркала, задние светодиодные фонари, буксировочные проушины и пластиковая защита днища. Двигатель здесь такой же, как у «Легенды», — 1,7 литра и 80 л.с.
Замыкает рейтинг DFSK ix7 — единственная иномарка в списке. Этот семиместный кроссовер от китайской Dongfeng стал значительно доступнее после снижения цен в апреле 2025 года. Версия Premium предлагается за 2 990 000 рублей. Под капотом — турбированный двухлитровый двигатель на 220 л.с., автоматическая коробка и система полного привода с имитацией блокировки дифференциала. Машина богата на оснащение: панорамная крыша, цифровая панель приборов, продвинутая мультимедиа и полный набор систем безопасности.
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29.06.2025, 05:55
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28.06.2025, 19:48
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-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
18.06.2025, 12:48
АвтоВАЗ показал рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) АвтоВАЗ представил обновленную версию легендарного внедорожника Lada Niva Travel. Главные изменения коснулись экстерьера и силового агрегата.Читать далее
-
09.06.2025, 00:18
Какую машину выбрать для путешествия по России. Список из 5 моделей
Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее
-
08.06.2025, 11:49
Самые бюджетные российские SUV, которые можно купить в июне 2025 года. Список из 5 моделей
В условиях доминирования китайских кроссоверов на российском авторынке отечественные внедорожники продолжают оставаться востребованными у покупателей. Среди лидеров – модели, сочетающие простоту конструкции, надежность и относительно невысокую стоимость.Читать далее
-
30.06.2025, 00:16
Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
После ухода большинства западных автопроизводителей из России рынок новых автомобилей оказался в глубоком кризисе. Китайские бренды заняли освободившуюся нишу, но их стоимость оказалась недоступной для широкого круга покупателей. Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину европейского или корейского бренда – вторичный рынок.Читать далее
-
29.06.2025, 05:55
Автопроизводители игнорируют жалобы водителей, потому что большие экраны - это выгодно
Американское агентство JD Power опубликовало ежегодный отчет о качестве новых автомобилей за 2025 год, и на первом месте по числу жалоб снова оказались информационно-развлекательные системы. Несмотря на недовольство клиентов, автопроизводители не планируют отказываться от цифровых экрановЧитать далее
-
28.06.2025, 19:48
Уголовное дело возбудили после ДТП под Минском, в котором погибла семья из России
На трассе М2 «Минск – Национальный аэропорт Минск» произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья россиян: двое взрослых и двое детей. По версии белорусских следователей виновником стал пьяный 26-летний водитель Mercedes-Benz.Читать далее
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