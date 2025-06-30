Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года

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Журналисты издания «Автоновости дня» изучили актуальные предложения и составили список из пяти самых доступных моделей с полным приводом, предлагаемых на отечественном рынке по состоянию на конец июня 2025 года. На первом месте по доступности — легендарная Lada Niva Legend. Эта трехдверная классика стоит от 1 059 000 рублей и оснащается постоянным полным приводом уже в базовой комплектации. Под капотом — проверенный временем 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 83 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Клиренс в 200 мм и полный привод компенсируют спартанское оснащение. В следующем году модель должна получить обновленный мотор на 90 л.с.

Следом за «Легендой» идет Lada Niva Travel, чуть более современная и ориентированная на семейное использование. Минимальная цена этой версии составляет 1 314 000 рублей. У нее увеличенный до 220 мм дорожный просвет, а также расширенный набор оборудования: обогреваемые зеркала, задние светодиодные фонари, буксировочные проушины и пластиковая защита днища. Двигатель здесь такой же, как у «Легенды», — 1,7 литра и 80 л.с.

Фото: УАЗ

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Замыкает рейтинг DFSK ix7 — единственная иномарка в списке. Этот семиместный кроссовер от китайской Dongfeng стал значительно доступнее после снижения цен в апреле 2025 года. Версия Premium предлагается за 2 990 000 рублей. Под капотом — турбированный двухлитровый двигатель на 220 л.с., автоматическая коробка и система полного привода с имитацией блокировки дифференциала. Машина богата на оснащение: панорамная крыша, цифровая панель приборов, продвинутая мультимедиа и полный набор систем безопасности.

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