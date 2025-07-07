Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России
Лидером оказался Haval Jolion – бестселлер среди всех SUV в России. Его самую доступную версию Elite с полным приводом предлагают за 2 249 000 рублей. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. В базовой комплектации уже есть светодиодная оптика, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и комплекс систем помощи водителю.
На втором месте – Chery Tiggo 7 Pro Max в версии Active AWD, который можно купить за 2 590 000 рублей с учетом прямой скидки. Под капотом трудится 1,6-литровый турбированный агрегат на 150 л.с., также связанный с семидиапазонным «роботом». Покупателям предлагают дорожный просвет в 190 мм и богатое оснащение, включающее зимний пакет, системы безопасности, бесключевой доступ и климат-контроль.
Замыкают рейтинг Omoda C5 и Chery Tiggo 7L, чьи стартовые цены находятся в диапазоне 2,7–2,8 млн рублей. Оба автомобиля имеют современный дизайн, достаточный уровень комфорта и неплохие внедорожные возможности. Omoda C5 предлагает цифровую панель приборов и обширный набор технологий, а Tiggo 7L выделяется интеллектуальной системой полного привода, которая позволяет распределять момент между осями с высокой точностью. Оба кроссовера укомплектованы двигателями объемом 1,6 литра и обеспечивают хороший баланс между динамикой и экономичностью.
-
04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. Это на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого летнего месяца 7 мест в десятке бестселлеров занимают кроссоверы.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
25.06.2025, 13:05
Владельцы Haval Jolion с пробегом 100k+ рассказали о поломках
Компактный и недорогой Haval Jolion не первый год остается самым популярным кроссовером в России и бестселлером среди иномарок, уступая в объемах продаж лишь легковушкам Lada. Сейчас на вторичном рынке начинает появляться много Jolion с пробегом более 100 тысяч километров. Владельцы рассказали, с какими проблемами сталкивались.Читать далее
-
24.06.2025, 17:48
Chery Tiggo 7L получил полный привод в России. Сколько он стоит?
В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7L с полным приводом. Технически версия 4WD оснащена тем же 1,6-литровым турбомотором, развивающим 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «роботом». Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения.Читать далее
-
19.06.2025, 17:08
Haval снова снизил цены на кроссоверы Jolion и M6
Компания Haval объявила о новом раунде снижения цен на два своих популярных кроссовера. «Паркетники» Jolion и M6 подешевели во всех комплектациях, причем изменения коснулись как прошлогодних версий, так и автомобилей, собранных в 2025 году.Читать далее
-
04.06.2025, 08:03
Самые популярные кроссоверы в мае 2025 года в России. Список из 8 моделей
В мае 2025 года российский авторынок продолжил падение. Дилеры продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей или на 28% меньше, чем в мае 2024-го. Но даже в условиях сокращающегося общего объема продаж, модели SUV по-прежнему остаются фаворитами у покупателей. Представляем список самых популярных автомобилей этого сегмента по итогам мая.Читать далее
-
04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. Это на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого летнего месяца 7 мест в десятке бестселлеров занимают кроссоверы.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
25.06.2025, 13:05
Владельцы Haval Jolion с пробегом 100k+ рассказали о поломках
Компактный и недорогой Haval Jolion не первый год остается самым популярным кроссовером в России и бестселлером среди иномарок, уступая в объемах продаж лишь легковушкам Lada. Сейчас на вторичном рынке начинает появляться много Jolion с пробегом более 100 тысяч километров. Владельцы рассказали, с какими проблемами сталкивались.Читать далее
-
24.06.2025, 17:48
Chery Tiggo 7L получил полный привод в России. Сколько он стоит?
В России стартовали продажи кроссовера Chery Tiggo 7L с полным приводом. Технически версия 4WD оснащена тем же 1,6-литровым турбомотором, развивающим 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента, и семиступенчатым «роботом». Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения.Читать далее
-
19.06.2025, 17:08
Haval снова снизил цены на кроссоверы Jolion и M6
Компания Haval объявила о новом раунде снижения цен на два своих популярных кроссовера. «Паркетники» Jolion и M6 подешевели во всех комплектациях, причем изменения коснулись как прошлогодних версий, так и автомобилей, собранных в 2025 году.Читать далее
-
04.06.2025, 08:03
Самые популярные кроссоверы в мае 2025 года в России. Список из 8 моделей
В мае 2025 года российский авторынок продолжил падение. Дилеры продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей или на 28% меньше, чем в мае 2024-го. Но даже в условиях сокращающегося общего объема продаж, модели SUV по-прежнему остаются фаворитами у покупателей. Представляем список самых популярных автомобилей этого сегмента по итогам мая.Читать далее
- 3 066 450 РHaval Jolion 2025 в Москве
- 3 087 050 РHaval Jolion 2025 в Москве
- 2 683 000 РOMODA C5 2024 в Москве
- 3 334 285 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 599 000 РHaval Jolion 2025 в Москве
- 3 121 190 РBelgee X70 2025 в Москве
- 3 070 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 891 054 РHaval Jolion 2025 в Москве
- 2 785 140 РHaval Jolion 2025 в Москве
- 2 572 350 РHaval Jolion 2025 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий