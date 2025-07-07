Названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России

Ранее мы писали 7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. ... Читать далее

Редакция издания «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском рынке и назвала пять самых доступных полноприводных кроссовера, включая модель совместного белорусско-китайского производства. В список вошли автомобили, которые можно приобрести в июле 2025 года с хорошей скидкой, не жертвуя оснащением и комфортом.

Лидером оказался Haval Jolion – бестселлер среди всех SUV в России. Его самую доступную версию Elite с полным приводом предлагают за 2 249 000 рублей. Под капотом – 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. В базовой комплектации уже есть светодиодная оптика, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль и комплекс систем помощи водителю.

На втором месте – Chery Tiggo 7 Pro Max в версии Active AWD, который можно купить за 2 590 000 рублей с учетом прямой скидки. Под капотом трудится 1,6-литровый турбированный агрегат на 150 л.с., также связанный с семидиапазонным «роботом». Покупателям предлагают дорожный просвет в 190 мм и богатое оснащение, включающее зимний пакет, системы безопасности, бесключевой доступ и климат-контроль.

Фото: Belgee

Ранее мы писали Китайские автолюбители раскритиковали Lada Azimut Публичная премьера нового кроссовера Lada Azimut состоялась в Петербурге буквально пару дней назад, но уже ... Читать далее

Третье место занял Belgee X70 – результат совместного проекта Беларуси и Китая. С учетом специальных предложений его можно приобрести за 2 711 190 рублей. Автомобиль оснащен более мощным 1,5-литровым двигателем (177 л.с.) в паре с семиступенчатым роботом. Версия с полным приводом имеет 12,3-дюймовый экран, кожаный руль и продвинутые электронные системы помощи водителю.

Замыкают рейтинг Omoda C5 и Chery Tiggo 7L, чьи стартовые цены находятся в диапазоне 2,7–2,8 млн рублей. Оба автомобиля имеют современный дизайн, достаточный уровень комфорта и неплохие внедорожные возможности. Omoda C5 предлагает цифровую панель приборов и обширный набор технологий, а Tiggo 7L выделяется интеллектуальной системой полного привода, которая позволяет распределять момент между осями с высокой точностью. Оба кроссовера укомплектованы двигателями объемом 1,6 литра и обеспечивают хороший баланс между динамикой и экономичностью.

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