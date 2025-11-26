Новые правила импорта: эти машины из США останутся доступными для россиян

Названы американские авто для ввоза в РФ по льготному утильсбору

Правила ввоза машин скоро изменятся. Цены на импорт могут вырасти. Но есть несколько интересных моделей. Они сохранят доступную стоимость. Узнайте, какие это автомобили. Они вас точно удивят.

Правила ввоза машин скоро изменятся. Цены на импорт могут вырасти. Но есть несколько интересных моделей. Они сохранят доступную стоимость. Узнайте, какие это автомобили. Они вас точно удивят.

С первого дня зимы в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, что неизбежно скажется на рынке автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Как сообщает издание Autonews, эксперты прогнозируют серьезные изменения и, скорее всего, рост цен. В первую очередь нововведения затронут машины с мощными двигателями, свыше 160 лошадиных сил. Именно такие версии преобладают у популярных европейских марок, которые все еще пользуются спросом у российских автолюбителей.

Однако лазейки для выгодного импорта все еще остаются. Оказывается, некоторые модели американских брендов, предназначенные для рынков других стран, оснащаются двигателями, мощность которых как раз укладывается в льготные рамки. Это открывает окно возможностей для тех, кто ищет интересный и относительно доступный автомобиль из-за рубежа. Рассмотрим несколько таких вариантов, которые могут стать хитами частного привоза.

Первым в списке идет седан Chevrolet Monza. Этот автомобиль, ориентированный в первую очередь на китайский рынок, оснащается скромным полуторалитровым мотором мощностью 113 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод у седана передний. В Китае его цена стартует с отметки примерно в 95 тысяч юаней, что делает его привлекательным бюджетным вариантом.

Далее следует компактный кроссовер Chevrolet Trax. Эта модель для американского рынка предлагает 1,2-литровый турбомотор, выдающий 137 л.с. Он работает в связке с классическим шестиступенчатым «автоматом». Такой автомобиль отлично подойдет для городской эксплуатации. В США его стоимость начинается от 21,5 тысячи долларов.

Европейский рынок может предложить стильный кроссовер Ford Puma. Под его капотом находится литровый двигатель EcoBoost, доступный в двух вариантах форсировки - 125 и 155 л.с. Оба варианта вписываются в льготную категорию. Коробки передач - механика или семиступенчатый «робот». Цены в Европе на эту модель начинаются от 28,9 тысяч евро.

Еще один представитель семейства Ford - популярный кроссовер Kuga. Под льготный утильсбор попадает его версия с полуторалитровым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Это переднеприводный автомобиль, стоимость которого в Европе составляет почти 40 тысяч евро.

Замыкает подборку элегантный Buick Envista. Этот купеобразный кроссовер для рынка США оснащен 1,2-литровым турбомотором на 136 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой. Автомобиль выглядит свежо и современно, а его цена в Штатах стартует с 23,5 тысяч долларов. Таким образом, даже с ужесточением правил, на рынке остаются интересные предложения для тех, кто готов рассматривать не самые очевидные модели.