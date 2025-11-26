Новые правила импорта: эти машины из США останутся доступными для россиян

26 ноября 2025, 08:17
Названы американские авто для ввоза в РФ по льготному утильсбору
Правила ввоза машин скоро изменятся. Цены на импорт могут вырасти. Но есть несколько интересных моделей. Они сохранят доступную стоимость. Узнайте, какие это автомобили. Они вас точно удивят.
С первого дня зимы в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, что неизбежно скажется на рынке автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта. Как сообщает издание Autonews, эксперты прогнозируют серьезные изменения и, скорее всего, рост цен. В первую очередь нововведения затронут машины с мощными двигателями, свыше 160 лошадиных сил. Именно такие версии преобладают у популярных европейских марок, которые все еще пользуются спросом у российских автолюбителей.
Однако лазейки для выгодного импорта все еще остаются. Оказывается, некоторые модели американских брендов, предназначенные для рынков других стран, оснащаются двигателями, мощность которых как раз укладывается в льготные рамки. Это открывает окно возможностей для тех, кто ищет интересный и относительно доступный автомобиль из-за рубежа. Рассмотрим несколько таких вариантов, которые могут стать хитами частного привоза.
Первым в списке идет седан Chevrolet Monza. Этот автомобиль, ориентированный в первую очередь на китайский рынок, оснащается скромным полуторалитровым мотором мощностью 113 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод у седана передний. В Китае его цена стартует с отметки примерно в 95 тысяч юаней, что делает его привлекательным бюджетным вариантом.
Далее следует компактный кроссовер Chevrolet Trax. Эта модель для американского рынка предлагает 1,2-литровый турбомотор, выдающий 137 л.с. Он работает в связке с классическим шестиступенчатым «автоматом». Такой автомобиль отлично подойдет для городской эксплуатации. В США его стоимость начинается от 21,5 тысячи долларов.
Европейский рынок может предложить стильный кроссовер Ford Puma. Под его капотом находится литровый двигатель EcoBoost, доступный в двух вариантах форсировки - 125 и 155 л.с. Оба варианта вписываются в льготную категорию. Коробки передач - механика или семиступенчатый «робот». Цены в Европе на эту модель начинаются от 28,9 тысяч евро.
Еще один представитель семейства Ford - популярный кроссовер Kuga. Под льготный утильсбор попадает его версия с полуторалитровым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Это переднеприводный автомобиль, стоимость которого в Европе составляет почти 40 тысяч евро.
Замыкает подборку элегантный Buick Envista. Этот купеобразный кроссовер для рынка США оснащен 1,2-литровым турбомотором на 136 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой. Автомобиль выглядит свежо и современно, а его цена в Штатах стартует с 23,5 тысяч долларов. Таким образом, даже с ужесточением правил, на рынке остаются интересные предложения для тех, кто готов рассматривать не самые очевидные модели.
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
