13 июня 2019, 14:10

Названы автомобили, доставляющие россиянам удовольствие

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» спросили российских автовладельцев, получают ли они удовольствие от своего автомобиля – от самого процесса вождения и комфорта салона. В результате был составлен список из 10 марок-лидеров.
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
Названы автомобили доставляющие россиянам удовольствие
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Агентство «Автостат» в ходе регулярного исследования предпочтений российских автолюбителей при выборе автомобиля спросили более 1 800 человек, получают ли они удовольствие от своей машины. В опросе приняли участие только владельцы автомобилей 2013 – 2018 годов выпуска. В результате был сформирован список из 30 марок, представленных на отечественном рынке. Лидерами рейтинга стали автомобили Land Rover. Две трети владельцев автомобилей данного бренда (64%) сообщили, что получают удовольствие от своей машины. 

Второе и третье места с минимальным отрывом друг от друга занимают Lexus (59,5%) и Mercedes-Benz (59,3%). На четвертой строчке оказались автомобили Volvo (57,1%). Лучшими среди марок массового сегмента стали Volkswagen, Mitsubishi и Kia. В общем зачете Volkswagen достиг пятого места (56,7%). Шестую позицию заняли автомобили Mitsubishi (52,5%), седьмую – Kia (50%).

Интересно, что автомобили BMW оказались лишь на 8 месте, несмотря на фирменный слоган «С удовольствием за рулем» (нем. «Freude am Fahren»). В России удовольствие от своего BMW испытывает лишь 47,6% автовладельцев. Замыкают десятку лидеров Honda (47,2%) и Citroen (45,5%). В любом случае, показатели всех брендов в ТОП-10 выше, чем в среднем по выборке (43%).

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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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Названы автомобили, доставляющие россиянам удовольствие
{{material_126578}}Агентство «Автостат» в ходе регулярного исследования предпочтений российских автолюбителей при выборе автомобиля спросили более 1 800 человек, получают ли они удовольствие от своей машины. В опросе приняли участие только владельцы автомобилей 2013 – 2018 годов выпуска. В результате был сформирован список из 30 марок, представленных на отечественном рынке. Лидерами рейтинга стали автомобили Land Rover. Две трети владельцев автомобилей данного бренда (64%) сообщили, что получают удовольствие от своей машины. Второе и третье места с минимальным отрывом друг от друга занимают Lexus (59,5%) и Mercedes-Benz (59,3%). На четвертой строчке оказались автомобили Volvo (57,1%). Лучшими среди марок массового сегмента стали Volkswagen, Mitsubishi и Kia. В общем зачете Volkswagen достиг пятого места (56,7%). Шестую позицию заняли автомобили Mitsubishi (52,5%), седьмую – Kia (50%).Интересно, что автомобили BMW оказались лишь на 8 месте, несмотря на фирменный слоган «С удовольствием за рулем» (нем. «Freude am Fahren»). В России удовольствие от своего BMW испытывает лишь 47,6% автовладельцев. Замыкают десятку лидеров Honda (47,2%) и Citroen (45,5%). В любом случае, показатели всех брендов в ТОП-10 выше, чем в среднем по выборке (43%).
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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