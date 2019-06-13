13 июня 2019, 14:10
Названы автомобили, доставляющие россиянам удовольствие
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» спросили российских автовладельцев, получают ли они удовольствие от своего автомобиля – от самого процесса вождения и комфорта салона. В результате был составлен список из 10 марок-лидеров.
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Второе и третье места с минимальным отрывом друг от друга занимают Lexus (59,5%) и Mercedes-Benz (59,3%). На четвертой строчке оказались автомобили Volvo (57,1%). Лучшими среди марок массового сегмента стали Volkswagen, Mitsubishi и Kia. В общем зачете Volkswagen достиг пятого места (56,7%). Шестую позицию заняли автомобили Mitsubishi (52,5%), седьмую – Kia (50%).
Интересно, что автомобили BMW оказались лишь на 8 месте, несмотря на фирменный слоган «С удовольствием за рулем» (нем. «Freude am Fahren»). В России удовольствие от своего BMW испытывает лишь 47,6% автовладельцев. Замыкают десятку лидеров Honda (47,2%) и Citroen (45,5%). В любом случае, показатели всех брендов в ТОП-10 выше, чем в среднем по выборке (43%).
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Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
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