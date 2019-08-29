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29 августа 2019, 00:32

Названы автомобили, которые чаще других попадают в аварии

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Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Покупая подержанный автомобиль очень важно тщательно проверить его техническое состояние и историю. По статистике, треть всех машин до 10 лет хотя бы один раз побывали в ДТП. Расскажем о самых невезучих марках.
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Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Проверять машину необходимо тщательно, но не всегда есть ...
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Сотрудники портала Авто.ру изучили объявления о продаже подержанных автомобилей за последние 4 месяца. Выяснилось, что треть машин в возрасте до 10 лет побывали в зарегистрированных ДТП. Самыми аварийно опасными можно считать автомобили Jaguar. В 40% объявлений о продаже фигурируют записи о повреждении кузова в дорожно-транспортных происшествиях. Второе и третье место делят «родственные» бренды Acura и Honda, в 38% случаев автомобили попадали в ДТП. На четвертом месте – Audi (37%), за которой идут сразу четыре бренда: BMW, Infiniti, Mazda и Mercedes-Benz (36%). Чуть лучше обстоят дела у Lexus или Opel (35%).

Больше шансов найти небитый автомобиль у тех, кто нацелился на покупку Bentley (13% машин, бывших в ДТП), УАЗ (17%) и Great Wall (18%). Напомним, получить информацию об истории каждого автомобиля сейчас можно, зная его VIN-номер.

Если говорить о конкретных моделях, то чаще других в ДТП попадали Opel Astra OPC - 63%, выставленных на продажу за последние 4 месяца. Причем большая часть из них по три раза. На втором месте - корейский седан Hyundai Equus (53%), на третьем - Acura MDX (49%). Замыкают пятерку Cadillac CTS и Peugeot 4008, у каждого по 48% аварийных экземпляров. Самые осторожные водители сидят за рулем Mercedes G-Class AMG, Jeep Wrangler и Porsche 911: меньше 13% из них попадали в аварии. Можно предположить, что владельцы дорогих автомобилей ездят аккуратнее или пользуются услугами профессиональных шоферов.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Зимние нешипованные шины
Конечно если вы ездите только по городу тем более если крупный город то зачем вам шипы на асфальте, Я на пример езжу на липучках Dunlop хорошая управляемость, не убиваемость, мягкая, не шумит опять же как шипы на асфальте. Плюс универсальность, можно и летом ездить.
Ruselavto
Техосмотр с установленным ГБО
Цитата:| Кому: Radzhab 654654 Официально да, но сейчас идут на встречу и паралельно с оформлением авто оформляешь ГБО, без оформления ГБО я думаю не поставят.
Ruselavto
Транспортный налог
мне в этом году на Аудио 2,5tdi 4000р налога пришло
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Названы автомобили, которые чаще других попадают в аварии
{{material_127016}}Сотрудники портала Авто.ру изучили объявления о продаже подержанных автомобилей за последние 4 месяца. Выяснилось, что треть машин в возрасте до 10 лет побывали в зарегистрированных ДТП. Самыми аварийно опасными можно считать автомобили Jaguar. В 40% объявлений о продаже фигурируют записи о повреждении кузова в дорожно-транспортных происшествиях. Второе и третье место делят «родственные» бренды Acura и Honda, в 38% случаев автомобили попадали в ДТП. На четвертом месте – Audi (37%), за которой идут сразу четыре бренда: BMW, Infiniti, Mazda и Mercedes-Benz (36%). Чуть лучше обстоят дела у Lexus или Opel (35%).Больше шансов найти небитый автомобиль у тех, кто нацелился на покупку Bentley (13% машин, бывших в ДТП), УАЗ (17%) и Great Wall (18%). Напомним, получить информацию об истории каждого автомобиля сейчас можно, зная его VIN-номер.Если говорить о конкретных моделях, то чаще других в ДТП попадали Opel Astra OPC - 63%, выставленных на продажу за последние 4 месяца. Причем большая часть из них по три раза. На втором месте - корейский седан Hyundai Equus (53%), на третьем - Acura MDX (49%). Замыкают пятерку Cadillac CTS и Peugeot 4008, у каждого по 48% аварийных экземпляров. Самые осторожные водители сидят за рулем Mercedes G-Class AMG, Jeep Wrangler и Porsche 911: меньше 13% из них попадали в аварии. Можно предположить, что владельцы дорогих автомобилей ездят аккуратнее или пользуются услугами профессиональных шоферов.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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