Названы автомобили, которые чаще всего возили по параллельному импорту в 2023 году
На второй строчке расположилась японская Toyota (17,5%), а ее бестселлером стал бизнес-седан Toyota Camry. Третье место с солидным отставанием от лидеров занимает Mazda (8,6%). Самыми востребованными моделями стали кроссовер Mazda CX-4 и седан Mazda Atenza (Mazda 6). Замыкают ТОП-5 немецкий Mercedes-Benz (5,6%) с тягачом Actros и корейская Kia (3,8%), пишет ТАСС.
-
19.01.2024, 11:23
На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus
Автозавод в Шушарах простаивает с 2022 года. В 2023-м Toyota продала предприятие ФГУП «НАМИ». Ожидалось, что в будущем здесь наладят производство кроссоверов e-Neva, но журналисты сопоставили факты и предположили, что на автозаводе будут выпускать «бюджетные» модели Aurus.Читать далее
-
28.12.2023, 06:51
В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
-
07.11.2023, 05:57
Названа дата премьеры Toyota Camry нового поколения: что известно о новинке?
Пару недель назад Toyota неожиданно опубликовала первый тизер популярного бизнес-седана Toyota Camry нового поколения. Накануне стала известная дата премьеры. Интересно, что первыми увидеть новинку смогут посетители автомобильной выставки в Китае.Читать далее
-
06.11.2023, 11:50
Эксперты назвали лучший подержанный автомобиль за 500 тысяч рублей
Цены на новые автомобили уверенно ползут вверх. Самые доступные «Лады» со скромным оснащением приближаются к отметке в 1 млн рублей, а китайские модели стоят от 2 млн рублей и выше. Эксперты рассказали, какой подержанный автомобиль купить с бюджетом до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
23.10.2023, 09:57
Как изменились за год цены на трехлетние бизнес-седаны?
Выбор новых автомобилей в российском сегменте бизнес-седанов сейчас довольно скромный и представлен преимущественно моделями китайских брендов. Те, кто не готов к экспериментам, предпочитают поискать подержанный японский или корейский автомобиль на вторичном рынке.Читать далее
-
19.01.2024, 11:23
На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus
Автозавод в Шушарах простаивает с 2022 года. В 2023-м Toyota продала предприятие ФГУП «НАМИ». Ожидалось, что в будущем здесь наладят производство кроссоверов e-Neva, но журналисты сопоставили факты и предположили, что на автозаводе будут выпускать «бюджетные» модели Aurus.Читать далее
-
28.12.2023, 06:51
В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан.Читать далее
-
15.11.2023, 06:59
Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Toyota представила Camry нового поколения. Один из самых популярных в мире бизнес-седанов получил эволюционный стильный дизайн, еще более комфортабельный и технологичный салон, только гибридные моторы и штатный набор электронных ассистентов.Читать далее
-
07.11.2023, 05:57
Названа дата премьеры Toyota Camry нового поколения: что известно о новинке?
Пару недель назад Toyota неожиданно опубликовала первый тизер популярного бизнес-седана Toyota Camry нового поколения. Накануне стала известная дата премьеры. Интересно, что первыми увидеть новинку смогут посетители автомобильной выставки в Китае.Читать далее
-
06.11.2023, 11:50
Эксперты назвали лучший подержанный автомобиль за 500 тысяч рублей
Цены на новые автомобили уверенно ползут вверх. Самые доступные «Лады» со скромным оснащением приближаются к отметке в 1 млн рублей, а китайские модели стоят от 2 млн рублей и выше. Эксперты рассказали, какой подержанный автомобиль купить с бюджетом до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
23.10.2023, 09:57
Как изменились за год цены на трехлетние бизнес-седаны?
Выбор новых автомобилей в российском сегменте бизнес-седанов сейчас довольно скромный и представлен преимущественно моделями китайских брендов. Те, кто не готов к экспериментам, предпочитают поискать подержанный японский или корейский автомобиль на вторичном рынке.Читать далее
- 3 605 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 2 900 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 3 492 000 РMazda CX-4 2023 в Москве
- 3 450 000 РToyota Camry 2021 в Москве
- 4 400 000 РToyota Camry 2021 в Москве
- 4 400 000 РToyota Camry 2019 в Москве
- 3 730 000 РToyota Camry 2022 в Москве
- 4 550 000 РToyota Camry 2023 в Москве
- 4 600 000 РToyota Camry 2023 в Москве
- 1 739 000 РToyota Camry 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий