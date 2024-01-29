Названы автомобили, которые чаще всего возили по параллельному импорту в 2023 году

Ранее мы писали Автомобили BMW, узнав, что они в России, блокируют подключение к смартфонам Владельцы ввезенных из Европы автомобилей BMW столкнулись с очередной проблемой. Штатная медиасистема начала ... Читать далее

Volkswagen специально для китайского рынка.

Специалисты АО «ГЛОНАСС» изучили статистику по подключению к системе ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, и назвали самые популярные марки и модели. В общей сложности в упрощенном порядке в 2023 году в Россию ввезли более 60 тысяч автомобилей европейских и японских марок. Лидером стал Volkswagen, на долю которого пришлось 22% параллельного импорта автомобилей. Самая популярная модель Jetta. По всей видимости, речь идет о суббренде Jetta, созданном концерном

На второй строчке расположилась японская Toyota (17,5%), а ее бестселлером стал бизнес-седан Toyota Camry. Третье место с солидным отставанием от лидеров занимает Mazda (8,6%). Самыми востребованными моделями стали кроссовер Mazda CX-4 и седан Mazda Atenza (Mazda 6). Замыкают ТОП-5 немецкий Mercedes-Benz (5,6%) с тягачом Actros и корейская Kia (3,8%), пишет ТАСС.

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