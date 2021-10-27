Названы автомобили, которые дешевеют медленнее всего: фото
Перед вами топ-10 машин на рынке США, чья стоимость остается почти неизменной несмотря на то, что они ежедневно используются своими владельцами!
Jeep Wrangler
Этот американский внедорожник за 5 лет потерял в цене всего 9,2%. Во многом такие удивительные цифры связаны с дефицитом на первичном рынке и ростом цен на новые машины. Но чтобы вы понимали, насколько это мало, среднее падение цены на машину за тот же период эксплуатации составляет 40%! Надо отдать должное этим машинам – неустаревающий дизайн и неубиваемость делают их неплохим вариантом инвестиций. Полный привод, мощность от 200 до 285 л.с. и АКПП или МКПП на выбор – с такой комплектацией они и через 10 лет не слишком подешевеют.
Jeep Wrangler Unlimited
С небольшим отрывом и падением цены на 10,5% на втором месте расположился еще один «Врангель». Как было сказано выше – давно ставший культовым дизайн позволяет оставаться машинам бренда вне времени, а их потрясающая проходимость по любому бездорожью делает их универсальными.
Porsche 911
Этот спорткар за 5 лет подешевел на 12,8%, что довольно неплохо, пока не увидишь сколько это в рублях, точнее долларах – падение цены почти на 21 тысячу долларов! Впрочем, это не имеет особого значения, ведь такие машины не стареют! Превосходный внешний вид и функционал даже спустя 20 лет сохранят за моделью немалую стоимость, просто он, скорее всего, перейдет в разряд коллекционных. Да и не так уж много продается Porsche 911, чтобы переживать, что на вторичном рынке у вас будет толпа конкурентов.
Toyota Tacoma
Этот великолепный пикап за 5 лет эксплуатации «просел» в цене всего на 13,8%. Вспоминаем, что большинство моделей теряет в цене по 10% в год, и понимаем, насколько повезло владельцам этого впечатляющего авто. Toyota – признанный производитель с неизменно качественными моделями машин. У бренда стабильно высокие продажи, ну а качество говорит само за себя – сразу два пикапа бренда попали в топ самых медленно дешевеющих.
Toyota Tundra
Из названия очевидно, что эта машина создана, чтобы с легкостью проходить там, куда вообще мало кто сунется. Мощный двигатель V8 позволяет машине легко справляться с ролью рабочей машины-тяжеловоза, при этом внедорожник остается комфортным вариантом для семейного путешествия. Такая универсальность позволяет «Тундре» терять в цене 19,5% за пять лет эксплуатации.
Ford Mustang
Американская классика в шестом поколении! Каплевидная форма кузова в сочетании с мощным V8 подарили машине совершенно новую и более совершенную динамику. Эта спортивная машина мощностью 526 л.с при двигателе объемом 5,2 л за пять лет эксплуатации лишилась 21% стоимости. Причина проста – американскую классику хотят многие, но мало кто спешит с ней расстаться. Выбор на вторичном рынке небольшой, оттого и цены не спешат снижаться.
Chevrolet Corvette
И снова классическая спортивная машина. Как и в случае с «Мустангом», на вторичном рынке машина представлена слабо, поэтому пятилетняя амортизация составила всего 22,7%. Машина разгоняется до сотни за 3,8 секунды, под капотом у неё V8 на 466 л.с. Странно ждать, что она будет дешеветь столь же быстро, как бюджетный седан.
Chevrolet Camaro
«Камаро» дешевел чуть активнее – 23,6% за пятилетку, но в целом «братья» спорткары держатся на одном уровне. Встретить его на вторичном рынке не так легко, машину мощностью 650 л.с. не каждый себе позволит, а уж кто купил, тот так быстро не расстанется.
Dodge Challenger
Последний в списке представитель американской классики, который меньше всех изменился внешне. Ну да, в фарах теперь установлены светодиоды, но их форма и расположение все равно напоминают о модели 70-х. «Челленджер» не такой мощный, как «Камаро» или «Корвет», всего то 305 л.с., но это не мешает ему оставаться любимцем Америки и терять за пять лет всего 24,4% стоимости.
Toyota 4Runner
И последний в нашем списке самых медленно теряющих ценность машин еще одно детище компании Toyota. Эта модель на рынке США теряет за пять лет 38,5% своей стоимости. Однако этот среднеразмерный внедорожник остается очень популярным и востребованным, а главное надежным автомобилем.
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