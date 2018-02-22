22 февраля 2018, 16:45
Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене
Агентство Автостат подвело итоги очередного ежегодного исследования «Residual value», на тему сохранения различными автомобилями своей остаточной стоимости. Лидером среди бюджетных брендов стала Mazda, а в люксовом сегменте – Volvo.
Эксперты Автостата на протяжении нескольких лет проводят мониторинг российских цен как на новые автомобили, так и на подержанные. В ходе нынешнего исследования были проанализированы данные по 50 маркам легковых автомобилей, продающихся в нашей стране. Сравнивались цены на новые автомобили в салонах дилеров в 2014 году и на те же автомобили на вторичном рынке в 2017 году. В общей сложности было учтено 2 500 комплектаций в зависимости от типа кузова, объема двигателя и вида трансмиссии. Для снижения погрешности из итогового анализа по вторичному рынку исключили редкие автомобили, машины с серьезными повреждениями и заведомо демпинговые предложения.
В категории STANDART лидером стала Mazda. Автомобили этой японской марки сохранили 97,32% своей стоимости. На втором и третьем месте – также представитель японского автопрома: Toyota (94,98%) и Subaru (90,60%). В категории PREMIUM на первом месте оказалась шведская марка Volvo (87,06%). На втором – Lexus (82,35%), а на третьем – Porsche (82,02%).
Если говорить о конкретных классах и моделях автомобилей, то ситуация получается следующая:
STANDART
B-класс
1. Hyundai Solaris (89,91%)
2. Renault Sandero (89,64%)
3. Skoda Rapid (89,33%)
С-класс
1. Mazda 3 (97,12%)
2. Toyota Corolla (94,73%)
3. Kia Cerato (89,31%)
D-класс
1. Mazda 6 (95,63)
2. Toyota Camry (92,03%)
3. Subaru Outback (89,22%)
Минивены
1. Lada Largus (95,35%)
2. Kia Soul (90,08%)
3. Citroen Grand C4 Picasso (82,16%)
Пикапы
1. Toyota Hilux (99,55%)
2. Mitsubishi L200 (96,25%)
3. УАЗ Пикап (82,46%)
SUV - B
1.Renault Duster (93,49%)
2. Lada 4x4 (89,82%)
3. Ford EcoSport (88,01%)
SUV - C
1.Mazda CX-5 (98,36%)
2. Toyota RAV-4 (96,54%)
3.Honda C-RV (93,75%)
SUV - D
1. Toyota Highlander (99,93%)
2. Toyota LC Prado (96,23%)
3. Kia Sorento (90,57%)
SUV - E
1. Volkswagen Touareg (92,62%)
2. Toyota LC 200 (92,49%)
3. Mitsubishi Pajero (91,55)
PREMIUM
C-класс
1. Mercedes-Benz CLA (91,20%)
2. Volvo V40 Cross Country (88,22%)
3. Mercedes-Benz A-Class (81,69%)
D-класс
1.Mercedes-Benz C-Class (89,99%)
2. BMW 3 GT (85,42%)
3. BMW 3-Series (80,57%)
E-класс
1. Volvo S80
2. Mercedes-Benz CLS (83,16%)
3. Lexus ES (81,69%)
F-класс
1. Mercedes-Benz S-Class (68,95%)
2.Jaguar XJ (54,40%)
3. BMW 7-Series (53,66%)
SUV - C
1. Mercedes-Benz GLA (93,23%)
2. Audi Q3 (85,99%)
3. Land Rover Range Rover Evoque (83,63%)
SUV - D
1. Lexus NX (91,07%)
2. Porsche Macan (88,81%)
3. BMW X4 (88,79%)
SUV - E
1. BMW X5 (88,18%)
2. Land Rover Discovery (85,28%)
3. Lexus GX (84,02%)
Читайте по теме
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?
21.02.2018, 10:12
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
18.02.2018, 21:14
«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки
16.02.2018, 10:37
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Читайте по теме
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Как продлить ресурс двигателя зимой в городе?
21.02.2018, 10:12
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
18.02.2018, 21:14
«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки
16.02.2018, 10:37
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
После мелкой аварии, пришлось немного подправить капотный замок и теперь каждый раз мучаюсь с его открытием. Приходится использовать или длинную отвертку, либо металлический крюк. Что можете посоветовать по части изменения конструкции замка. Штатный крюк отломан, найти и заменить весь механизм не так ...
Т5 ФОЛЬЦВАГЕН, пассажирский бус, мотор дизельный. Всегда провожу замену масла и фильтров сам в гараже. За четыре года менял раз 12 уже и все было в порядке. А тут не могу завести двигатель, уже два раза заряжал аккумулятор - двигло даже не схватывает! Менял воздушный, салонный и топливный фильтры. Я ...
это, естественно, кофе. Он считается напитком бодрости, приводящим организм в боеготовность на какой-то период. После чашечки ароматного напитка шанс заснуть у водителя почти отсутствует. И этот способ почти всегда работает из-за высокого содержания кофеина. Но есть нюансы. В случае если пить кофе после ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное