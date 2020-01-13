13 января 2020, 08:56
Названы автомобили, которые можно купить со скидкой по госпрограмме
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Льготное автокредитование возобновилось в январе 2020 года. По госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с 10-процентной скидкой можно приобрести любую модель Lada, УАЗ и Datsun, а также некоторые автомобили Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Hyundai и Kia.
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Участвуют в программах и оба автомобиля Datsun (mi-Do и on-Do) – бюджетного бренда концерна Nissan. У самого Nissan на скидку могут рассчитывать только покупатели кроссовера Terrano. У партнера по альянсу, Renault, выбор существенно шире – седан Logan и хэтчбек Sandero, их «вседорожные» версии Stepway, а также кроссовер Duster и базовая модификация Kaptur.
Под действие программ попадают две модели Hyundai (Solaris и Creta), две модели Kia (Rio и Rio X-Line), одна Skoda (Rapid) и единственный седан Volkswagen Polo. На реализацию программ правительство пока выделило 5 млрд рублей. По оценке экспертов, этих денег должно хватить максимум до мая.
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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