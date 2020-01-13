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13 января 2020, 08:56

Названы автомобили, которые можно купить со скидкой по госпрограмме

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Льготное автокредитование возобновилось в январе 2020 года. По госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с 10-процентной скидкой можно приобрести любую модель Lada, УАЗ и Datsun, а также некоторые автомобили Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Hyundai и Kia.
Названы автомобили которые можно купить со скидкой по госпрограмме

Фото взято из открытых источников

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Минпромторг сообщил о возобновлении с 1 января 2020 года программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» ...
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С 1 января 2020 года в России возобновились программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Их действие, как и в прошлом году, распространяется на новые автомобили российского производства стоимостью до 1 млн рублей. По мере роста цен выбор у покупателей постепенно сокращается. Пока условиям программы удовлетворяет весь модельный ряд АвтоВАЗа и УАЗа, а также внедорожник Chevrolet Niva, сообщают «Известия». 

Участвуют в программах и оба автомобиля Datsun (mi-Do и on-Do) – бюджетного бренда концерна Nissan. У самого Nissan на скидку могут рассчитывать только покупатели кроссовера Terrano. У партнера по альянсу, Renault, выбор существенно шире – седан Logan и хэтчбек Sandero, их «вседорожные» версии Stepway, а также кроссовер Duster и базовая модификация Kaptur.

Под действие программ попадают две модели Hyundai (Solaris и Creta), две модели Kia (Rio и Rio X-Line), одна Skoda (Rapid) и единственный седан Volkswagen Polo. На реализацию программ правительство пока выделило 5 млрд рублей. По оценке экспертов, этих денег должно хватить максимум до мая.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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Названы автомобили, которые можно купить со скидкой по госпрограмме
{{material_128542}}С 1 января 2020 года в России возобновились программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Их действие, как и в прошлом году, распространяется на новые автомобили российского производства стоимостью до 1 млн рублей. По мере роста цен выбор у покупателей постепенно сокращается. Пока условиям программы удовлетворяет весь модельный ряд АвтоВАЗа и УАЗа, а также внедорожник Chevrolet Niva, сообщают «Известия». Участвуют в программах и оба автомобиля Datsun (mi-Do и on-Do) – бюджетного бренда концерна Nissan. У самого Nissan на скидку могут рассчитывать только покупатели кроссовера Terrano. У партнера по альянсу, Renault, выбор существенно шире – седан Logan и хэтчбек Sandero, их «вседорожные» версии Stepway, а также кроссовер Duster и базовая модификация Kaptur.Под действие программ попадают две модели Hyundai (Solaris и Creta), две модели Kia (Rio и Rio X-Line), одна Skoda (Rapid) и единственный седан Volkswagen Polo. На реализацию программ правительство пока выделило 5 млрд рублей. По оценке экспертов, этих денег должно хватить максимум до мая.
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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