Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 марта 2020, 18:43

Названы автомобили, которые подорожают из-за скачка валют

  • 109
  • 0
Фото: am58.ru
В России собирают 95% автомобилей, которые продаются на первичном рынке, но при этом локализация производства не превышает 50%. Уже в апреле ожидается подорожание легковых автомобилей российской сборки на 5%.
Ранее мы писали
Последние несколько дней в российский автосалонах наблюдается примерно такая же картина, как в декабре 2014 ...
Читать далее
Автопроизводители поднимут цены на новые машины на российском рынке уже в следующем месяце, пишет портал autonews.ru. Только в апреле ожидается повышение на 5%, к концу текущего года ожидается подорожание на 10-15%.

Как отметил в интервью изданию генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев, образование цены на автомобили российской сборки привязано к курсу рубля. Таким образом, учитывая сегодняшнюю ситуацию, подорожания на рынке не избежать. В качестве примера можно привести Hyundai Creta. Сегодня стоимость новой модели в базовой комплектации начинается от 975 000 рублей, к концу года цена может увеличиться до 1 121 250 рублей.

В связи с ростом цен к концу текущего года на 10-15%, эксперты прогнозируют и спад спроса на легковые автомобили на 6–9%. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
Игорь
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Виталий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хундай
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Hyundai Creta
Объявления о продаже Hyundai Creta
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 24 модели
Класс D
Geely Vision и еще 37 моделей
Класс Купе спортивные
Hyundai Coupe и еще 21 модель
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Названы автомобили, которые подорожают из-за скачка валют
{{material_129252}}Автопроизводители поднимут цены на новые машины на российском рынке уже в следующем месяце, пишет портал autonews.ru. Только в апреле ожидается повышение на 5%, к концу текущего года ожидается подорожание на 10-15%.Как отметил в интервью изданию генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев, образование цены на автомобили российской сборки привязано к курсу рубля. Таким образом, учитывая сегодняшнюю ситуацию, подорожания на рынке не избежать. В качестве примера можно привести Hyundai Creta. Сегодня стоимость новой модели в базовой комплектации начинается от 975 000 рублей, к концу года цена может увеличиться до 1 121 250 рублей.В связи с ростом цен к концу текущего года на 10-15%, эксперты прогнозируют и спад спроса на легковые автомобили на 6–9%. 
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Самара Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться