12 марта 2020, 18:43
Названы автомобили, которые подорожают из-за скачка валют
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Фото: am58.ru
В России собирают 95% автомобилей, которые продаются на первичном рынке, но при этом локализация производства не превышает 50%. Уже в апреле ожидается подорожание легковых автомобилей российской сборки на 5%.
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Как отметил в интервью изданию генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев, образование цены на автомобили российской сборки привязано к курсу рубля. Таким образом, учитывая сегодняшнюю ситуацию, подорожания на рынке не избежать. В качестве примера можно привести Hyundai Creta. Сегодня стоимость новой модели в базовой комплектации начинается от 975 000 рублей, к концу года цена может увеличиться до 1 121 250 рублей.
В связи с ростом цен к концу текущего года на 10-15%, эксперты прогнозируют и спад спроса на легковые автомобили на 6–9%.
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